В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов завода "Мотор Сич" в Запорожье (видео)

По данным оккупанта, в уничтоженных цехах производились двигатели для украинской боевой авиации.

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Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга в среду, 25 мая.

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"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", — сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков добавил, что в цехах производили двигатели для боевой авиации, в частности, беспилотников. Минобороны России также показало момент запуска ракет. Официального подтверждения информации о разрушении цехов завода "Мотор Сич" с украинской стороны нет.

В свою очередь запорожское издание 061 сообщило, что в результате российского обстрела был частично разрушен ТРЦ "Аврора". В частности, уничтожен четвертый этаж здания, третий этаж обвалился. Повреждения получили торговые помещения, а также окна домов на Соборном Проспекте. По данным Запорожской областной военной администрации, также при обстреле были повреждены по меньшей мере 62 частных дома. Предварительно, погибла 1 женщина, еще трое человек получили ранения.

Напомним, в марте 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о национализации предприятия военного назначения "Мотор Сич". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Перед этим контрольным пакетом акций "Мотор Сичи" владела китайская Beijing Skyrizon. Компания в ноябре прошлого года подала иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге с требованием взыскать с Украины компенсацию в размере $4,5 млрд в связи с конфискацией ее акций.

Ранее мы писали о том, что, по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовят наступление в направлении Запорожья.