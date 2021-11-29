Дело "Мотор Сич". Инвесторы из Китая подали иск против Украины на $4,5 млрд

Компания требует взыскать с Киева компенсацию за "несправедливое обращение Украины с китайскими инвесторами".

Китайская компания Beijing Skyrizon, которая инвестировала в авиастроительное предприятие "Мотор Сич", подала иск с требованием взыскать с Украины компенсацию в размере $4,5 млрд. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на заявление компании.

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Сообщается, что иск был направлен в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

Компания Beijing Skyrizon требует взыскать с Киева $4,5 млрд в качестве компенсации за "несправедливое обращение Украины с китайскими инвесторами".

"Инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае из-за пятилетнего несправедливого обращения и продолжающегося применения незаконных мер в Украине", — говорится в сообщении компании, которая предупредила, что будет использовать все возможные юридические рычаги для защиты своих прав.

Beijing Skyrizon и "Мотор Сич"

В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Следователи СБУ сочли сделку противоправной, предположив, что китайские инвесторы пытаются получить полный контроль над деятельностью завода в сфере военных оборонных заказов. Уже в 2018 году суд Киева одобрил ходатайство СБУ и наложил арест на акции, которые принадлежат инвесторам из Поднебесной.

В 2019 году компании Skyrizon и Xinwei Group подали запрос в АМКУ на согласование сделки о покупке более 50% акций предприятия "Мотор Сич". Антимонопольный комитет отложил рассмотрение вопроса и одобрение сделки ничем не завершилось.

Летом 2020 года инвесторы из Китая отклонили инициативу о получении разрешения на покупку акций "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом". В декабре 2020 года китайские компании подали первый иск против Украины на сумму в $3,5 млрд.

Через месяц Министерство финансов США ввело санкции против компании Beijing Skyrizon из-за угрозы нацбезопасности Соединенных Штатов. В пресс-релизе ведомство указало, что предприятие "помогает Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".

Вслед за США санкции против "Мотор Сич" и китайских инвесторов ввел СНБО. Под ограничения попали ряд компаний из КНР и бизнесмен Ван Цзын, который является ключевым акционером Skyrizon.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было вынесено решение о национализации предприятия военного назначения "Моторс Сич". Президент китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, который также является одним из инвесторов, назвал процедуру национализации завода "позором на весь мир".