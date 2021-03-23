"Позор на весь мир": инвестор из КНР назвал "тошнотворным фарсом" национализацию "Мотор Сичи"

Президент компании, инвестировавшей в украинское предприятие, объяснил решение Киева о националищации желанием "угодить иностранным хозяевам".

Решение руководства Украины национализировать все акции компании "Мотор Сич" не смогут защитить интересы государства, а заявления об обратном являются "полной ложью". Об этом в интервью изданию "Украинские новости" заявил Ду Тао – президент китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером запорожского предприятия.

"Мы были максимально открыты для сотрудничества, так как всецело доверяли нашим партнерам. Но, к сожалению, жестокая реальность последних четырех лет демонстрирует нам, что контракты не имеют никаких гарантий, обещания ничего не значат, а репутация ничего не стоит", – отметил он.

Проводимые в Украине в отношении китайских инвесторов расследования Тао назвал "дикими и непрерывными нарушениями" прав инвесторов. Президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment считает, что украинское руководство демонстрировало "лицемерное, иррациональное и непоследовательное поведение".

По его мнению, проводимая украинским государством политика в отношениях с акционерами "Мотор Сич" "не только нанесла ущерб китайской компании, но и будет стоить еще больших потерь Украине. Действия Киева, считает он, угрожают всей украинской авиационной промышленности, поскольку "нанесли ей сокрушительный удар и опозорили перед всем миром".

Решение властей национализировать предприятие Тао назвал "оскорблением принципа справедливости закона, попранием мирового торгового порядка и предательством всего украинского народа".

"Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс. Режиссёр и актёры которого на самом деле являются правительством одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение", – заявил представитель китайского бизнеса.

Тао отметил, что цель такой политики со стороны Украины – "попытаться завоевать расположение и одобрение иностранных хозяев, безгранично политизируя коммерческие проекты". По его словам, делается это для "удовлетворения собственных эгоистичных желаний" и чтобы "продолжать дурачить народ, предавать страну и узурпировать власть".

Отметим, в начале февраля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на простые именные акции "Мотор Сичи", размещенные на счетах в "ОТП Банке" и "Драгон Капитал". В связи с этим МИД Украины получило ноту протеста от Китая.

29 января 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзина (конечный бенефициар Skyrizon) и компаний, которые расположены в Китае.

А на заседании СНБО, которое состоялось 11 марта 2021 года, было принято решение о национализации "Мотор Сичи".

Напомним, Фокус разбирался как будет проходить процесс национализации "Мотор Сичи". Также Фокус рассказывал как история с "Мотор Сичью" поссорила Китай и Украину.

АО "Мотор Сич" — одна из ведущих корпораций Украины, занимающаяся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Продукция предприятия эксплуатируется в более, чем сотне государств.