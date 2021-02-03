Китай отреагировал на санкции Зеленского по "Мотор Сич"

Содержание ноты протеста в МИД не разглашают

МИД Украины получило ноту от Китая в связи с введением президентом Владимиром Зеленским санкций против китайских акционеров "Мотор Сич".

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Интерфакс.

"Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг "Мотор Сич". Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе", – рассказал чиновник.

По словам Николенко, Киев настроен на решение всех вопросов, которые находятся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Напомним, 29 января Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.

СНБО ввели санкции против:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)

Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

В интервью для американского Axios на HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с утверждением, что Китай является геополитической угрозой №1.

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес или определенная страна относится к нам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут быть представленными в вашей стране", — заявил Зеленский.

Фокус разобрался, почему Китаю не продадут корпорацию "Мотор Сич" несмотря на то, что Китай является самым крупным торговым партнером Украины.