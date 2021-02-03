Китай відреагував на санкції Зеленського проти "Мотор Січ"

Зміст ноти протесту в МЗС не розголошують.

МЗС України отримало ноту від Китаю у зв'язку з введенням президентом Володимиром Зеленським санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Інтерфакс.

"Дійсно, МЗС України отримало ноту від китайської сторони щодо ситуації навколо "Мотор Січ". Нота є конфіденційним дипломатичним листуванням, тому її зміст розголошувати не можемо. Міністерство поінформувало державні органи, які займаються цією справою, про документ", — розповів чиновник.

За словами Ніколенка, Київ налаштований на вирішення всіх питань, які знаходяться на порядку денному відносин України та Китаю.

Нагадаємо, 29 січня Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзін і компаній, які розташовані в Китаї.

РНБОУ ввели санкції проти:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)

Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

В інтерв'ю для американського Axios на HBO президент України Володимир Зеленський заявив, що він не згодний з твердженням, що Китай є геополітичною загрозою №1.

"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес або якась конкретна держава ставиться до нас із повагою, поважаючи ваш народ і кордони, то вони можуть бути представленими у вашій країні", — заявив Зеленський.

Фокус розібрався, чому Китаю не продадуть корпорацію "Мотор Січ" незважаючи на те, що Китай є найбільшим торговельним партнером України.