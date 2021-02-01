Не доставайся же ты никому. Зачем Украине санкции против акционеров "Мотор Сичи"

Китай — самый крупный торговый партнер Украины. Но "Мотор Сич" ему не продадут. Почему — разбирался Фокус.

ЧАО "Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций в мире, которая занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Продукция запорожского предприятия эксплуатируется в более чем сотне государств, но до начала вооруженного конфликта в 2014 году "Мотор Сич" была ориентирована, преимущественно, на заказчиков из РФ.

После 2014 года у завода, которым уже более 30 лет руководит бывший член "Партии регионов" Вячеслав Богуслаев, начались серьезные проблемы с заказами.

В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Однако в Службе безопасности Украины сочли, что иностранные акционеры собираются противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций для получения полного контроля над деятельностью завода в сфере военных оборонных заказов. 20 апреля 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и наложил арест на акции, принадлежащие китайским инвесторам.

В августе 2019 года китайские Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более половины акций завода "Мотор Сич". Однако вынесение решения отложили, и в итоге рассмотрение ничем не завершилось. При том, что инвесторы в случае позитивного ответа АМКУ обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов. Более четверти акций при этом отходило госконцерну "Укроборонпром".

В начале августа 2020 года китайцы отказались от попыток получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с "Укроборонпромом". Их новым партнером выступила DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Вскоре после Дня независимости, 26 августа 2020 года, тогдашний госсекретарь США Майк Помпео позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Покончив с поздравлениями, госсекретарь выразил обеспокоенность планами Китая, с которым Штаты ведут экономическую войну, заняться инвестициями в украинскую промышленность — и, в частности, приобрести завод "Мотор Сич", один из крупнейших в мире производителей для авиационной техники.

5 декабря 2020 года китайские инвесторы заявили о подаче в международный арбитраж иска на 3,5 миллиарда долларов. Они считают, что СБУ нарушила их права, возбудив уголовное дело по факту покупки акций "Мотор Сичи" и добившись их ареста.

14 января 2021 года Министерство торговли США ввело против Skyrizon санкции, заявив, что эта компания угрожает национальной безопасности США. Таким образом, инвестора ЧАО "Мотор Сич" внесли в список Military End-User, куда заносят компании, которые действуют в интересах армии Китая. В релизе говорится, что Skyrizon "помогает Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".

"Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества", — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

29 января на сайте президента Украины также появился указ о санкциях в отношении Skyrizon, днем ранее решение об их введении одобрили на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны.

Санкции в отношении акционеров "Мотор Сич" ввели на три года, они предусматривают следующее:

блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмене виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В тот же день Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка Украины зафиксировала "грубые нарушения действующего законодательства во время организации некоторыми акционерами и участниками рынка обшего собрания акционерного общества "Мотор Сич", а также нарушения прав других акционеров" ЧАО.

30 января на сайте "Мотор Сичи" появилось заявление Skyrizon.

"У нас есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года о включении компании "SKYRIZON" в список военных конечных пользователей (MEU).

Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании "Мотор Сич", акционеры ПАО "Мотор Сич", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года.

Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании "SKYRIZON", которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию "SKYRIZON" ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами. Мы глубоко возмущены таким поведением", – говорится в заявлении.

Китайские инвесторы отметили, что со стороны руководства Украины решение о санкциях стало "еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время".

31 января СБУ не дала провести собрание акционеров "Мотор Сичи". В заявлении ее пресс-службы говорится, что "правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которые связаны с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич". В спецслужбе отметили также, что документируют факты "подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение".

[ + – ] СБУ не дает собраться акционерам "Мотор Сичи" Фото: 061.ua

О том же, к слову, говорится и в пресс-релизе группы DCH, вышедшем в тот же день: "Совершенно очевидно, что государство вправе применять такого рода меры в отношении тех или иных юридических и физических лиц — резидентов других государств, не обнародуя оснований. Однако нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сич" в их законных правах. Оценку юридических и прочих последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании, внесенной в санкционный список Украины, еще предстоит дать специалистам".

1 февраля стали известны подробности интервью, которое Владимир Зеленский дал американскому телеканалу HBO. В нем журналист задал главе государства вопрос о том, настроен ли он на продажу "Мотор Сичи" китайским компаниям. Президент ответил следующее: "Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, каким образом покупались акции компании "Мотор Сич" во времена бывшего президента, во времена Порошенко. Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины любой стране. Это раз. Никогда, по крайней мере при мне — я же не на всю жизнь, я же не генеральный секретарь. В мое время точно этого не будет".

Реакция соцсетей

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко называет ситуацию, которая развернулась вокруг "Мотор Сичи", "очень непростой". При этом она добавляет, что на сегодняшний день самым большим торговым партнером Украины является именно Китай, который потенциально может передать военные технологии России.

Фото: Скриншот

Некоторые считают, что нельзя действовать в унисон с Соединенными Штатами в вопросе санкций в отношении китайских компаний, поскольку "дивиденды" от такого решения вряд ли будут равноценны потерянному предприятию.

Фото: Скриншот

Другие пользователи соцсетей, напротив, считают, что предприятие все равно не просуществовало бы долго, а потому им можно было бы и пожертвовать ради отношений с Вашингтоном.

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Другие пользователи отмечают: к и без того непростой ситуации можно добавить тот факт, что почетный президент ЧАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет явно пророссийские убеждения.

Фото: Скриншот

Ну и один из комментаторов и вовсе высказал мысль, что если Соединенным Штатам не нравится идея покупки Китаем "Мотор Сичи", то им следовало бы самим купить этот завод.