"Мотор Сич" вернут украинскому народу, - Данилов

Корпорация, по словам секретаря СНБО, будет возвращена в государственную собственность "законным и конституционным способом" в ближайшее время.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам сегодняшнего заседания сообщил, что предприятие "Мотор Сич" будет национализировано.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу — будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", — говорит он.

По его словам, решение по каждому украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", рассмотрят отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятиями", — заявил Данилов.

Напомним, 4 марта Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде рассмотрят вопрос о национализации "Мотор Сич". Ранее Шевченковский районный суд наложил арест на акции "Мотор Сич" из-за попадания китайских аукционеров под санкции СНБО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

Иск китайских инвесторов против Украины в общей сумме составляет 3,6 млрд долларов. На допрос в СБУ также вызывали харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

ЧАО "Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций в мире, которая занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Продукция запорожского предприятия эксплуатируется в более чем сотне государств, но до начала вооруженного конфликта в 2014 году "Мотор Сич" была ориентирована, преимущественно, на заказчиков из РФ.

После 2014 года у завода, которым уже более 30 лет руководит бывший член "Партии регионов" Вячеслав Богуслаев, начались серьезные проблемы с заказами.

В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Однако в Службе безопасности Украины сочли, что иностранные акционеры собираются противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций для получения полного контроля над деятельностью завода в сфере военных оборонных заказов. Фокус разбирался, что проходит вокруг предприятия.