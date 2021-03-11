"Мотор Січ" повернуть українському народові, — Данилов

Корпорація, за словами секретаря РНБО, буде повернута у державну власність "законним конституційним способом".

Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО повідомив, що підприємство "Мотор Січ" буде націоналізовано.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народу — у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", — говорить він.

За його словами, рішення щодо кожного українського підприємства оборонно-промислового комплексу, які "дивним чином опинилися в приватних руках", розглянуть окремо.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, законним способом ми це робитимемо з іншими підприємствами", — заявив Данилов.

Нагадаємо, 4 березня Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді розглянуть питання про націоналізацію "Мотор Січ". Раніше Шевченківський районний суд наклав арешт на акції "Мотор Січ" через потрапляння китайських аукціонерів під санкції РНБО. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

Позов китайських інвесторів проти України загалом становить 3,6 млрд доларів. На допит в СБУ також викликали харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

ПрАТ "Мотор Січ" — одна з провідних корпорацій в світі, яка займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літальних апаратів і газотурбінних установок, використовуваних у промисловості. Продукція запорізького підприємства експлуатується у більше ніж сотні держав, але до початку збройного конфлікту у 2014 році "Мотор Січ" була орієнтована переважно на замовників з РФ.

Після 2014 року у заводу, яким вже понад 30 років керує колишній член "Партії регіонів" В'ячеслав Богуслаєв, почалися серйозні проблеми із замовленнями.

У 2016 році 56% акцій підприємства придбав китайський інвестор Skyrizon спільно з іншими компаніями, зокрема з КНР. Однак в Службі безпеки України визнали, що іноземні акціонери збираються протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій для отримання повного контролю над діяльністю заводу у сфері військових оборонних замовлень. Фокус розбирався, що відбувається навколо підприємства.