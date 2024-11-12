Родичі нардепа під час війни купили в Дубаї квартир на мільйон доларів, — "Схеми" (відео)

Журналісти знайшли у доньки та племінника народного депутата Геннадія Касая чотири елітних апартаменти в ОАЕ. Їхня вартість складає понад 1 мільйон доларів.

Під час повномасштабної війни донька та племінник народного депутата "Слуги народу" з оборонного комітету Геннадія Касая придбали у Дубаї нерухомість на понад один мільйон доларів, а саме на момент купівлі близько 37 мільйонів гривень за курсом. Про це пишуть "Схеми".

Інформацію про чотири квартири в житлових комплексах преміумкласу журналісти знайшли у витоку з державних реєстрів Обʼєднаних Арабських Еміратів, отриманому у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Як зʼясувалося, нерухомість Касаї придбали у 2022-2023 роках, у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами. Геннадій Касай заперечив свою причетність до закупівлі, а доньку та племінника назвав дорослими людьми, які купують те, що самі забажають. Походження коштів він, як наголошують "Схеми", не пояснив.

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Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, у квітні 2022 року на той момент 22-річна Поліна Касай купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень). Для мешканців цього ЖК діють приватний басейн, сауна та цілодобова охорона.

Тоді ж і 25-річний племінник депутата Олександр Касай за 202,5 тисячі доларів (6 мільйонів гривень на момент купівлі) також придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One. Цей 32-поверховий хмарочос розташований у престижному районі Dubai Marina. Його мешканці мають доступ до басейну, фітнес-центру з тренажерами, паровою лазнею та сауною.

Наступну квартиру вартістю майже у 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі) в елітному комплексі Palm Views West на штучному острові Palm Jumeirah Олександр Касай придбав у серпні 2022 року.

У лютому 2023 року племінник нардепа придбав у Studio One іще один об’єкт нерухомості за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі).

Уся ця нерухомість вартувала Олександру Касаю 770000 доларів (понад 27 мільйонів гривень), а його двоюрідній сестрі Поліні – у 31000 доларів (близько 9 мільйонів гривень).

Звідки гроші?

Офіційного пояснення походження коштів на нерухомість в Еміратах у родичів народного депутата від фракції "Слуга Народу" Геннадія Касая "Схеми" не знайшли.

Зараз доньці нардепа та власниці дубайської нерухомості Поліні Касай 25 років, працює вона копірайтеркою.

Журналісти знайшли її анкету на сайті з надання фріланс-послуг. У 2019 році вона заробляла як контент-менеджерка від 150 до 900 гривень за проєкт.

З 2022 року Поліна Касай працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.

Згідно з інформацією з державних реєстрів, у Поліни Касай немає власної нерухомості в Україні. Прописана вона у будинку батьків у Запоріжжі. Там само й зареєстрована, як ФОП, з основною діяльністю – "оброблення даних".

Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб "Схеми" дізнались, що за останні три з половиною роки донька нардепа офіційно заробила близько 3 мільйонів гривень. А це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира в Дубаї.

Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією, разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше ніж половина з яких є зарплатою нардепа. І це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї.

"Схеми" запитали в Геннадія Касая про походження коштів його родини на нерухомість в ОАЕ. Спілкуватися телефоном він не захотів, але на письмові питання відповів.

Зокрема, у повідомленні народний депутат зазначив, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди і не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.

"Ми (Геннадій Касай та його племінник Олександр Касай – "Схеми") не звітуємо один перед одним про наші рішення та плани: я не ділюся, які законопроекти розглядаємо і за що збираюсь голосувати, він не розповідає про якісь свої бізнес-проєкти, придбання, інвестиції. Донька живе окремо і будує своє власне життя з 2019 року, зокрема заробляє власною справою, самостійно ухвалює рішення щодо свого майна і своїх фінансів", – повідомив Геннадій Касай.

Походження 1 мільйона доларів на елітну нерухомість у Дубаї він, однак, народний депутат не пояснив.

Племінник нардепа Олександр Касай до серпня 2023 року професійно займався гандболом, який не є "найприбутковішим спортом", входив до складу збірної України та грав у запорізькому "Моторі". Це – команда спортклубу "Мотор Січі", який виробляє авіадвигуни. До 2019 року одним з керівників гандбольного клубу був Геннадій Касай, дядько Олександра Касая та нардеп від "Слуги народу".

У січні 2021 року Олександр Касай отримав частку у бізнесі, ставши власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД". Його тато Павло Касай у той час був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січі", близьким до президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва.

Судячи з ліцензій, компанія продає паливо, модернізує та ремонтує військову техніку, зокрема, на гелікоптерах Мі-8, Мі-24. У період, коли Олександр Касай був акціонером компанії, підприємство отримувало 15 мільйонів гривень чистого прибутку на рік. Скільки заробляв племінник нардепа – напевно невідомо.

У червні 2021-го, Олександр Касай разом зі співробітником "МС АВІА-ГРЕЙД" Романом Плетньовим та Володимиром Неньком заснував у Туреччині компанію Vector Avia. Установчі документи фірми з турецького реєстру журналісти "Схем" отримали за допомогою Центру протидії корупції. Підприємство мало займатися продажем двигунів та деталей для літальних апаратів та згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. Вже за два місяці Ненько залишив компанію й акціонерів залишилося двоє — Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%).

Наскільки прибутковим був цей бізнес для Касая – точно невідомо, але одне державне замовлення у 2022 принесло компанії Vector Avia 27 мільйонів доларів (приблизно 1 мільярд гривень на той час).

Публічно про цю угоду стало відомо влітку 2023 року, коли журналісти "Дзеркала тижня" написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.

Згодом "Українська правда" повідомила, що співвласником Vector Avia є український спортсмен Олександр Касай, племінник народного депутата Геннадія Касая. На питання журналістів політик тоді відповів, що припускає, що його родич-гандболіст став співзасновником фірми-постачальника одягу для Міноборони за порадою друзів.

Офіційне слідство на той момент тривало вже пів року, з грудня 2022-го. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Aviа, щоб привласнити 27 мільйонів доларів державних коштів, переказавши їх на рахунки турецької компанії. Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023-го заочно повідомили про підозру (та оголосили у розшук, адже за рік до того він виїхав з України до Туреччини), але не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Aviа (за інформацією журналістів "Схем", отриманою від джерел з доступом до даних про перетин кордону, він також залишив Україну ще у травні 2023 року).

Журналісти "Схем" звернулися до СБУ, яке розслідує цю справу, з питанням чому з двох акціонерів компанії, які були співвласниками на момент укладання Vector Aviа контрактів з Міноборони та переказу коштів на рахунки компанії, підозру оголосили лише одному. На це питання у СБУ не відповіли.

У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу. У відповідь на запит "Схем" в СБУ запевнили, що мова лише про провадження, яке стосується співвласників турецької фірми, а призупинили його для того, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це "дозволить не враховувати у строках давності період, необхідний для повернення фігурантів в Україну".

Крім правоохоронців, у питанні постачання Vector Avia військового одягу Міноборони розбирався й антикорупційний комітет Верховної Ради разом з тимчасовою слідчою комісією. Парламентарі дійшли схожих до правоохоронців висновків – ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника в Міноборони обрали без проведення тендеру.

"Ми питали в Міноборони: "А як же ви знайшли цю компанію?". І вони абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів", – сказала у коментарі для "Схем" Анастасія Радіна, голова антикорупційного парламентського комітету та народна депутатка фракції "Слуга Народу".

Але роль свого колеги про фракції – народного депутата Геннадія Касая – парламентарі не досліджували, сказала Радіна, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це – задача правоохоронців.

Окремо вона зазначила, що парламентський комітет нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав стосунку до цієї закупівлі військового одягу.

"Цей комітет не погоджує закупівлі Міністерства оборони. Ця практика була призупинена на момент початку війни і на момент власне закладання закупівлі не була відновлена", – сказала Радіна.

Сам Геннадій Касай на питання "Схем" про свій стосунок до цієї оборонної закупівлі відповів:

"Звісно, жодного лобіювання чи тиску в його (племінника – ред.) інтересах з мого боку не було — якби таке навіть мало місце, за цей рік антикорупційні органи, антикорупційні організації, ЗМІ мали б хоча б якесь підтвердження таких дій".

Після скандалу з поставками одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая, Олександр Касай вийшов зі співзасновників турецької Vector Avia. За два дні він придбав свою третю квартиру у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) у Studio One.

Пів року по тому, у серпні, він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії "МС АВІА-ГРЕЙД". Наразі, згідно з даними аналітичної онлайн-платформи YouControl, Олександр Касай лише має 10% у запорізькому маркетинговому агентстві "Борщ", яке є збитковим.

Наразі у його власності одна квартира у Запоріжжі, придбана за 1 мільйон гривень у 2022 році та три – у Дубаї.

"Схеми" звернулися до Олександра Касая з запитанням про те, звідки у нього гроші на таку коштовну нерухомість, але на час публікації відповідей не отримали.

Неоподатковані доходи від оренди нерухомості в ОАЕ

Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, Олександр та Поліна Касаї здають свої квартири в оренду. Апартаменти Поліни винаймає громадянин Єгипту, й за це платить приблизно 23 тисячі доларів на рік.

Олександр здає в оренду всі три свої об’єкти нерухомості, що приносить йому понад 65 тисяч доларів на рік. Найдорожчу квартиру він здав в оренду громадянину Росії Івану Волжнову за 24 тисячі доларів.

За законом, з цих доходів Олександр та Поліна Касай мали б сплатити в український бюджет 19,5% (податок на дохід та військовий збір). Втім, як каже президент ГО "Міжнародна Асоціація Радників" Едуард Голодницький, непрозорість реєстрів ОАЕ часто дозволяє українцям-власникам приховувати своє майно там, та, як наслідок, не платити податки з нього в Україні.

Про операції із закордонною нерухомістю, будь-то продажем чи здачею в оренду, українські власники мають повідомляти податкову, подаючи відповідні декларації про виручені кошти. Втім, відповідальність за неподання декларацій та несплату податків – мінімальна. У випадку Поліни та Олександра Касай – це може бути штраф у кількадесят тисяч гривень, якщо виявиться, що податки вони не платять.

Про те чи сплачують Касаї податки зі своїх доходів за кордоном і чи подавали відповідні декларації до податкової "Схеми" запитали в Поліни та Олександра Касаїв. На час публікації відповідей журналісти не отримали.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року тодішній міністр оборон Олексій Резніков, якого звинуватили у закупівлі літніх курток замість зимових за завищеною ціною, запропонував парі.