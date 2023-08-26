Скандальна закупівля курток для бійців ЗСУ: Резніков запропонував парі (фото, відео)

У Раді заявили про підготовку звернення до НАБУ через держзакупівлю зимових курток за завищеною втричі ціною, які виявились літніми. Міністр Олексій Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо це виявиться правдою.

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Міністерство оборони та його очільника Олексія Резнікова звинуватили у закупівлі літніх курток замість зимових за завищеною ціною. У коментарі виданню "Бабель" 25 серпня він запропонував парі.

Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо звинувачення підтвердяться. Однак, якщо 180 тисяч курток виявляться зимовими, він пропонує піти з посад своїм опонентам. Йдеться про те, щоб народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна склала мандат, а журналіст видання "Українська Правда" Михайло Ткач пішов з журналістики на три роки.

Міністр пообіцяв, що будуть надані усі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи.

"Щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", — підкреслив Резніков.

Також посадовець запросив арбітрами в цьому парі Комітет з депутатської етики ВР та Комісію журналістської етики. Спостерігачами він визначив редакції українських видань.

На момент публікації матеріалу Радіна та Ткач не відреагували на пропозицію парі від міністра оборони.

Скандальна закупівля курток для ЗСУ: у чому звинувачують Міноборони та Резнікова

На початку серпня у ЗМІ опублікували документи, які свідчать про можливі порушення у закупівлях форми для бійців Збройних сил. Зокрема, у 2022 році Міноборони закупило зимовий одяг для захисників. Однак, повідомлялося, що в дорозі речі суттєво подорожчали. Контракт був укладений з турецькою компанією Vector avia hava araçlari.

Більш того, журналісти пояснили, що зимові куртки важили удвічі менше за аналоги з Китаю. Автори розслідування припустили, що захисники зустріли зиму у літніх куртках.

11 серпня на звинувачення відреагували у Міністерстві оборони. Виявилося, що форма була призначена для бійців підрозділу ТрО, і розпочалося розслідування. У відомстві наголосили, що не займалися пошуком виконавця замовлення та укладенням відповідного договору.

23 серпня народний депутат Ярослав Железняк опублікував порівняльну таблицю з цінами на закуплені для ЗСУ куртки. Він зазначив, що в дорозі до України ціна усіх партій зросла майже втричі.

Таблиця, оприлюднена депутатом Железняком Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Пізніше Железняк повідомив, що компанія, яка була залучена до постачання зимових курток для захисників, виявилася фіктивною. Більш того, з його слів, документи, подані Міноборони, фальшиві.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач 25 серпня оприлюднив розслідування щодо турецької фірми, яка виконувала замовлення. За даними ЗМІ, на момент закупівель її співвласниками були Роман Плетньов та Олександр Касай. Останній є родичем нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Також 25 серпня очільниця Комітету ВР з питань антикорупційної політики та депутатка Анастасія Радіна заявила, що готує звернення до НАБУ. Вона назвала особисто відповідальним за закупівлі міністра Олексія Резнікова.

Публікація Анастасії Радіної від 25 серпня Фото: Скриншот

25 серпня пресслужба Міноборони проінформувала, що поставлені куртки були прийняти логістами ЗСУ без зауважень, та піддала сумніву правдивість поширеного у медіа документа, "схожого на інвойс". У міністерстві заявили, що відкриті до перевірок, але водночас повідомили про підготовку судових позовів до ЗМІ та неназваних осіб.