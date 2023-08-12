Скандал із закупівлею форми для ЗСУ: до Міноборони відповіли на чутки у ЗМІ (документ)

В оборонному відомстві стверджують, що не мають відношення до закупівлі військової форми, яка дорогою між турецькою та українською митницею подорожчала з 28 до 86 доларів за штуку.

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Міністерство оборони України 11 серпня поінформувало, що не здійснювало закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Про це повідомила пресслужба відомства в Telegram.

У Міноборони прокоментували інформацію Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону щодо викриття та повідомлення про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

У відомстві наголосили, що його підрозділи до вказаного процесу закупівлі не залучалися. Міністерство не займалося пошуком виконавця та не укладало договір.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", — зазначили в Міноборони.

Що відомо про інцидент

За матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців, але ціна військового екіпірування збільшилася утричі під час доправлення.

Розслідувачі отримали документи, які свідчать про можливі порушення при закупівлях одягу для ЗСУ. Виявилось, що восени 2022 року під виглядом зимового одягу купили літній, який до того ж в дорозі суттєво подорожчав.

Документи, які потрапили до рук журналістів, стосуються контракту з турецькою компанією Vector avia hava araçlari. Вказується, що у 2022 році було замовлено партію зимового одягу для ЗСУ на загальну суму 33 млн грн. З цієї суми 20 млн доларів —зимові куртки, 13 млн доларів — на зимові штани.

Питання виникли, коли дослідили їхню ціну та вагу. З’ясувалося, що замовлені куртки Vector avia важили удвічі менше, ніж аналогічні зимові куртки з Китаю. Зокрема, кутки турецького виробництва важили 1,1 кг, а китайського — 2 кг.

Як свідчать документи, на шляху з Туреччини до України партія подорожчала втричі.

Одна куртка з "дивної" партії на виїзді з Туреччини коштувала 29 доларів/штуку і загальна вартість 4900 штук складала 142 тисяч. Однак за документами української митниці, куртка вже коштувала 86 доларів/штука, а сумарна вартість партії склала 421 тисячу доларів.

Фото: Дзеркало тижня

Фото: Зеркало недели

Нагадаємо, у січні 2023 року ЗМІ дослідили закупівлі харчових продуктів для бійців ЗСУ. Тоді з'ясували, що планували придбати партію яєць по 17 дол./шт. Міністр оборони Резніков спершу запевнив, що ішлось не про штуки, а про кілограми, а потім — що не знав про цей контракт.