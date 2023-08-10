Закупівлі Міноборони: ЗМІ виявили партію одягу ЗСУ, на якій "наварили" майже $300 тисяч

ЗМІ з'ясували, що у 2022 році закупівельники Міноборони придбали зимові куртки за ціною літніх, при чому по дорозі з Туреччини в Україну вони подорожчали у три рази.

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Розслідувачі отримали документи, які свідчать про можливі порушення при закупівлях одягу для ЗСУ, які проводять в Міністерстві оборони України. Зокрема, виявилось, що восени 2022 року під виглядом зимового одягу купили літній, який до того ж в дорозі суттєво подорожчав. Журналісти припускають, що до закупівлі причетні працівники міністерства. Про деталі розповіло видання "Дзеркало тижня".

Документи, які потрапили до рук розслідувачам, стосуються контракту з турецькою компанією Vector avia hava araçlari. Вказується, що у 2022 році Міноборони вирішило придбати у цієї компанії партію зимового одягу для ЗСУ на загальну суму 33 млн грн. З цієї суми 22 млн доларів — на 233 тис. зимових курток, 13 млн доларів — на 202 тис. зимових штанів. Питання виникли, коли дослідили їхню ціну та вагу.

Закупівлі Міноборони: деталі

На перший погляд, ціна була досить прийнятна, зауважує видання: 86 доларів за зимову куртку. При цьому аналогічні куртки китайського виробництва, які постачали з Болгарії, коштували дещо більше — 95 доларів.

Однак проблема виявилась не так в ціні, як у вазі. Куртки Vector avia важили удвічі менше, ніж аналогічні зимові куртки з Китаю. Зокрема, кутки турецького виробництва важили 1,1 кг, а китайського — 2 кг. Отже, припустили автори, саме таким чином бійці ЗСУ зиму 2022 року зустріли у літніх камуфляжних куртках, а не в зимовому одязі.

Низка питань також з'явилась, коли журналісти побачили документацію однієї з партій одягу, які восени та взимку 2022 року прямували до ЗСУ. Як свідчать документи, на шляху з Туреччини до України партія подорожчала втричі.

Одна куртка з "дивної" партії на виїзді з Туреччини коштувала 29 доларів/штуку і загальна вартість 4900 штук складала 142 тисяч. Однак за документами української митниці, куртка вже коштувала 86 доларів/штука, а сумарна вартість партії склала 421 тисячу доларів.

4900 курток з Туреччини - на виїзді від виробника - Дзеркало тижня Фото: Дзеркало тижня 4900 курток з Туреччини - на в'їзді в Україну - Дзеркало тижня Фото: Дзеркало тижня

Корупція в Міноборони: деталі інших закупівель

Видання також опублікувало інформацію щодо ще двох закупівель Міноборони України, з якими може бути не все гаразд.

Наприклад, розслідувачі згадали про неякісні бронежилети, в закупівлі яких підозрюють двох чиновників міністерства. З'ясувалось, що у перші місяці вторгнення РФ для ЗСУ придбали бронежилети 4-го класу захисту за ціною 42 тис. грн. При цьому експертиза показала, що вартість спорядження такого класу була явно завищена.

Крім того, дослідили також вегетаріанські сухпайки для ЗСУ, за які заплатили 15 млн дол. Міноборони уклало контракт з ТОВ "Танос Технолоджи", яке купувало пайки у турецької ж компанії Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Ціна набору продуктів, в якому з м'яса виявився лише паштет, складала 430 грн.

Розслідувачі стверджують, що сумарна вартість паштету, печива та одноразового посуду навряд чи може дорівнювати 230 грн. Банка квасолі за 44 грн./шт. також надто висока. Зокрема, українська торговельна мережа "Таврія-В" за аналогічний товар платила 24 грн/шт.

Сухпайок Міноборони України - Дзеркало тижня Фото: Дзеркало тижня

Крім того, у наборі виявили продукти з маркуванням Legurme — продукцію турецького бренду Yayla, яку роздавали як гуманітарну допомогу Міжнародна організація Червоний хрест та благодійна організація "Крок до надії".

Зазначимо, у січні 2023 року ЗМІ дослідили закупівлі харчових продуктів для бійців ЗСУ. Тоді з'ясували, що планували придбати партію яєць по 17 дол./шт. Міністр оборони Резніков спершу запевнив, що ішлось не про штуки, а про кілограми, а потім — що не знав про цей контракт.

Нагадуємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що в Україні, на його думку, зараз найнижчий рівень корупції за весь час незалежності. Тим часом представники ЄС проаналізували, чи виконав український уряд сім вимог для вступу до Європейського Союзу. З'ясувалось, що виконано далеко не усі пункти, у тому числі — про реформу судів та незалежність ЗМІ.