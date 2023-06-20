Ще 5 пунктів: ЗМІ розповіли, що потрібно Україні для початку переговорів щодо членства в ЄС

За інформацією ЗМІ, для початку переговорів Київ має виконати низку умов, серед яких реформа Конституційного суду та ухвалення законів, що обмежують вплив олігархів.

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З моменту набуття Україною статусу країни-кандидатки влітку 2022 року, країна вже виконала дві з семи необхідних умов, які стосуються судової реформи та боротьби з корупцією. Про це у вівторок, 20 червня, пише агентство Reutes.

У розпорядження журналістів проміжний звіт Єврокомісії про прогрес України, який буде опубліковано цього тижня. У документі буде зазначено, що країна виконала дві із семи умов для початку переговорів. При цьому керівництво Євросоюзу планує наголосити на досягнутому Україною прогресі, попри її активну участь у війні з Росією.

Один із високопосадовців ЄС, ознайомлених зі звітом, заявив, що Україна вже виконала два критерії щодо судової реформи та законодавства про ЗМІ. Він зазначив, що звіт буде помірно позитивним і не спотворюватиме реальність, а скоріше визнає досягнутий прогрес, включаючи проведення розслідувань щодо протидії корупції.

Решта умов включають реформу Конституційного суду та правоохоронних органів, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, а також законодавство, спрямоване на обмеження впливу олігархів та захист прав національних меншин.

Третє джерело додало, що "склянка наполовину повна" щодо реформ, і хоча судові реформи досягли певного прогресу, все ще залишається низка ключових завдань, які потрібно виконати.

Нагадаємо, 4 березня президент Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна може розпочати переговори щодо вступу до ЄС вже цього року.

Нагадаємо також, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вступить до Європейського союзу та НАТО вже через два роки.

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