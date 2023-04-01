Грузія та Молдова випереджають Україну на шляху до ЄС. Який важливий документ досі не підписала Україна

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ЄС – Римський статут — Україна… Україна – Римський статут – ЄС. Багатьох читачів цікавить, чи може Туреччина арештувати Володимира Путіна (згідно з ордером на арешт Міжнародного кримінального суду) який, можливо, 27 квітня відвідає Туреччину з нагоди офіційного відкриття першої в країні атомної електростанції Akkuyu?

Так от! На жаль, ні! Приміром, Україна, США, Ізраїль… належать до тих 31 країн світу, які визнали, але не ратифікували Римський статут. А от Туреччини взагалі немає у цьму списку. Отже, Анкара не визнає Римський статут взагалі. І тому Путіну в Туреччині нічого не загрожує.

Тепер, щодо України! Чи зможе Україна набути повноправного членства в ЄС без ратифікації Римського статуту парламентом України? На жаль, також, нi!!! Ратифікація статуту є зобов’язанням України згідно зі статтями 8 і 24 Угоди про асоціацію з ЄС, підписаної та ратифікованої в 2014 році.

Чому Україна, тобто парламент України не ратифікував Римський статут раніше? За часів президенства Віктора Януковича це було закономірним явищем. Він і не прагнув аби Україна влилась повноправним членом у європейську родину. А от чому це не було зроблено за часів президенства Петра Порошенка і зарараз за президента Володимира Зеленського (???) — для багатьох українців не відомо і не зрозуміло. Тим більше, маючи в наявності монобільшість – гріх прогавити такий шанс.

Україна визнала (але не ратифікувала!) юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ. Їх МЗС подало 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 вересня 2015 року щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених на території України.

Але потім, 2 березня 2022 року, головний обвинувач Міжнародного кримінального суду Карім Хан витлумачив визнання Україною згоди на юрисдикцію суду як таке, що охоплює злочин геноциду також. Проте Україна в діяльності МКС лишається об'єктом, а не субєктом діяльності кримінального суду. А ратифікація надала би додаткових можливостей Україні. Зокрема, впливати на організаційні процеси Міжнародного кримінального суду – Україна зможе висувати кандидатури на посади прокурора, судді. Важливо мати своїх представників і в секретаріаті. Позаяк проекти рішень готуються саме там, у секретаріаті і секретаріат має вплив на увесь суд.

Ось що з цього приводу говорить заступник генерального прокурора в 2019–2021 роках Гюндуз Мамедов:

– Якщо хочемо стати повноцінною частиною європейської родини, маємо бути й частиною міжнародної кримінальної юстиції. З-поміж іншого, це означає впровадити універсальну юрисдикцію, чим зробити внесок у боротьбу з безкарністю за міжнародні злочини. Саме Римський статут МКС передбачає, що персональний імунітет вищих посадових осіб не захищає їх від відповідальності перед судом.

І на завершення! З числа усіх країн — кандидатів у члени ЄС ратифікували Римський статут Молдова і навіть Грузія. Тільки от ми у цій царині чомусь пасемо задніх.

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