Грузия и Молдова опережают Украину на пути в ЕС. Какой важный документ до сих пор не подписала Украина

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ЕС – Римский устав – Украина… Украина – Римский устав – ЕС. Многих читателей интересует, может ли Турция арестовать Владимира Путина (согласно ордеру на арест Международного уголовного суда), который, возможно, 27 апреля посетит Турцию по случаю официального открытия первой в стране атомной электростанции Akkuyu?

Так вот! Нет, к сожалению! К примеру, Украина, США, Израиль… принадлежат к тем 31 странам мира, которые признали, но не ратифицировали Римский устав. А вот Турции вообще нет в этом списке. Следовательно, Анкара не признает Римский устав вообще. И потому Путину в Турции ничего не угрожает.

Теперь, что касается Украины! Сможет ли Украина обрести полноправное членство в ЕС без ратификации Римского устава парламентом Украины? К сожалению, тоже нет!!! Ратификация устава является обязательством Украины в соответствии со статьями 8 и 24 Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного и ратифицированного в 2014 году.

Почему Украина, то есть, парламент Украины, не ратифицировала Римский устав раньше? Во время президентства Виктора Януковича это было закономерным явлением. Он и не стремился к тому, чтобы Украина влилась полноправным членом в европейскую семью. А вот почему это не было сделано во времена президентства Петра Порошенко и сейчас при президенте Владимире Зеленском — для многих украинцев неизвестно и непонятно. Тем более, имея в наличии монобольшинство – грех упустить такой шанс.

Украина признала (но не ратифицировала!) юрисдикцию Международного уголовного суда по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел. Их МИД подал 17 апреля 2014 — по делам Майдана и 8 сентября 2015 — по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным на территории Украины.

Но затем, 2 марта 2022 года, главный обвинитель Международного уголовного суда Карим Хан истолковал признание Украиной согласия на юрисдикцию суда как охватывающего преступление геноцида также. Тем не менее, Украина в деятельности МУС остается объектом, а не субъектом деятельности уголовного суда. А ратификация предоставила бы дополнительные возможности Украине. В частности, влиять на организационные процессы Международного уголовного суда – Украина сможет выдвигать кандидатуры на должности прокурора, судьи. Важно иметь своих представителей и в Секретариате. Поскольку проекты решений готовятся именно там, в Секретариате, и Секретариат имеет влияние на весь суд.

Вот что на этот счет говорит заместитель генерального прокурора в 2019–2021 годах Гюндуз Мамедов:

– Если мы хотим стать полноценной частью европейской семьи, должны быть и частью международной уголовной юстиции. В частности, это означает внедрение универсальной юрисдикции, чем внести вклад в борьбу с безнаказанностью за международные преступления. Именно Римский устав МУС предусматривает, что персональный иммунитет высших должностных лиц не защищает от ответственности перед судом.

И в заключение. Из всех стран — кандидатов в члены ЕС ратифицировали Римский устав Молдова и даже Грузия. Только вот мы в этой области почему-то отстаем.

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