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Переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися вже в 2023 році, — президентка Європарламенту

Роберта Метсола та Володимир Зеленський
Фото: Twitter | Роберта Метсола та Володимир Зеленський

За словами Роберти Метсоли, майбутнє України в Європейському Союзі, представники якого готові пройти з українцями весь цей шлях.

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Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола припускає, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС уже в 2023 році. Про це вона заявила 4 березня у Львові, де провела зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє Sky News.

"Майбутнє України в Європейському Союзі. Ми пройдемо з вами весь шлях", — повідомлялося в нещодавньому твіті президенткт Європарламенту, яка разом із Зеленським познайомилася зі студентами Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами Fullscreen
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами Fullscreen
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами Fullscreen
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами
Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами

У червні представники Євросоюзу погодилися, що Україна заслуговує на статус кандидата.

На спільній пресконференції із Зеленським Метсола заявила, що всі винні у російських воєнних злочинах в Україні, враховуючи президента країни-агресора Володимира Путіна, мають бути притягнуті до відповідальності, перш ніж буде досягнуто тривалого миру.

"Світ вимагає відповідальності та свободи", — зазначила президентка.

Метсола також підтримала рішення ЄС про те, що у Гаазі створять міжнародний центр із розслідування російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Європарламенту повідомили, коли Україна може вступити до Євросоюзу. На повноправне членство в ЄС Київ може розраховувати не раніше ніж 2029 року.

Раніше Фокус писав про те, що на виступі в Європарламенті Володимир Зеленський заявив, що "наш шлях додому — до Європи".