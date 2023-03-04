Переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися вже в 2023 році, — президентка Європарламенту

За словами Роберти Метсоли, майбутнє України в Європейському Союзі, представники якого готові пройти з українцями весь цей шлях.

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Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола припускає, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС уже в 2023 році. Про це вона заявила 4 березня у Львові, де провела зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє Sky News.

"Майбутнє України в Європейському Союзі. Ми пройдемо з вами весь шлях", — повідомлялося в нещодавньому твіті президенткт Європарламенту, яка разом із Зеленським познайомилася зі студентами Львівського національного університету ім. Івана Франка.

[ + – ] Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами [ + – ] Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами [ + – ] Президентка Європарламенту Роберта Метсола на зустрічі із львівськими студентами

У червні представники Євросоюзу погодилися, що Україна заслуговує на статус кандидата.

На спільній пресконференції із Зеленським Метсола заявила, що всі винні у російських воєнних злочинах в Україні, враховуючи президента країни-агресора Володимира Путіна, мають бути притягнуті до відповідальності, перш ніж буде досягнуто тривалого миру.

"Світ вимагає відповідальності та свободи", — зазначила президентка.

Метсола також підтримала рішення ЄС про те, що у Гаазі створять міжнародний центр із розслідування російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Європарламенту повідомили, коли Україна може вступити до Євросоюзу. На повноправне членство в ЄС Київ може розраховувати не раніше ніж 2029 року.

Раніше Фокус писав про те, що на виступі в Європарламенті Володимир Зеленський заявив, що "наш шлях додому — до Європи".