Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в 2023 году, — президент Европарламента

По словам Роберты Метсолы, будущее Украины в Европейском Союзе, представители которого готовы пройти с украинцами весь этот путь.

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Президент Европейского парламента Роберта Метсола допускает, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году. Об этом она заявила 4 марта во Львове, где провела встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Sky News.

"Будущее Украины в Европейском Союзе. Мы пройдем с вами весь путь", — сообщалось в недавнем твите президента Европарламента, которая вместе с Зеленским познакомилась со студентами Львовского национального университета им. Ивана Франко.

[ + – ] Президент Европарламента Роберта Метсола на встрече с львовскими студентами [ + – ] Президент Европарламента Роберта Метсола на встрече с львовскими студентами [ + – ] Президент Европарламента Роберта Метсола на встрече с львовскими студентами

В июне представители Евросоюза согласились, что Украина заслуживает статуса кандидата.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Метсола заявила, что все виновные в российских военных преступлениях в Украине, включая президента страны-агрессора Владимира Путина, должны быть привлечены к ответственности, прежде чем будет достигнут продолжительный мир.

"Мир требует ответственности и свободы", — отметила президент.

Метсола также поддержала решение ЕС о том, что в Гааге создадут международный центр по расследованию российского вторжения в Украину.

Напомним, что в Европарламента сообщили, когда Украина может вступить в Евросоюз. На полноправное членство в ЕС Киев может рассчитывать не раньше 2029 года.

Ранее Фокус писал о том, что на выступлении в Европарламенте Владимир Зеленский заявил, что "наш путь домой — в Европу".