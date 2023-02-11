"Показали, наскільки сильні": Зеленський назвав термін вступу України у ЄС та НАТО (відео)

Президент назвав членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки, а отримати його допоможе західна зброя.

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Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО вже за два роки. Такий прогноз він озвучив на зустрічі з топменеджерами компанії JP Morgan, відеозапис якої опубліковано у YouTube.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже набула статусу кандидата в члени ЄС, оскільки виконала велику роботу і вже провела низку реформ, попри війну. Деякі "песимісти" серед лідерів європейських країн Європи вважають, що українцям знадобиться десять років для набуття офіційного членства, але сам президент з ними не згоден.

"Ми бачимо, що має бути у ЄС вже через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки, ми говоримо про це і маємо план. Звичайно, найкраща гарантія — це членство в НАТО, і ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери визнають наш пакет з гарантій безпеки правильним, — заявив Зеленський. — Нам здається, ми показали, наскільки сильні наші люди, наскільки сильно наше суспільство та наша армія".

Глава держави нагадав, що Україна продовжує отримувати від закордонних партнерів озброєння, яке відповідає стандартам НАТО, зокрема ракети, артилерію, системи ППО. Все це допоможе українцям вступити у НАТО після перемоги у війні з Росією.

У січні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також говорив, що Україна має намір вступити до Європейського Союзу протягом двох років. За його словами, попередня стадія переговорів може розпочатися у 2023 році.

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї вважає, що вступ України у ЄС займе понад два роки. Як вважає політик, процес підготовки триватиме багато часу, а зараз неможливо погодити навіть графік переговорів.

Ще в серпні віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала 70% вимог, встановлених Євросоюзом у межах Угоди про асоціацію.