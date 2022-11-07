"Понад рік чи два": єврокомісар відкинув прискорену процедуру вступу України у ЄС

Олівер Варгеї вважає, що Україні не вдасться швидко провести необхідні для членства у ЄС реформи. А про прискорену процедуру угорський єврокомісар нічого не хоче чути.

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Угорський єврокомісар Олівер Варгеї інтерв'ю німецькому виданню Die Welt розповів про перспективи якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу. За його словами, підготовка до вступу, найімовірніше, займе понад рік або два, оскільки поки неможливо навіть узгодити графік початку переговорів про членство України в ЄС.

"З огляду на масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та у багатьох інших важливих галузях політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад рік чи два", — сказав Варгеї.

Єврокомісар наголосив на прагненні України, яка у червні цього року набула статусу кандидата на членство в ЄС, до швидкого просування реформ. Варгеї назвав це прагнення позитивним, проте при цьому додав, що не всі реформи можуть бути проведені досить швидко.

[ + – ] Угорський єврокомісар Олівер Варгеї

Коментарі віцепрем'єра України

Тим часом віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла виданню, що країна сповнена рішучості вступити до Євросоюзу до кінця 2024 року. Якщо це станеться, це буде найшвидше приєднання держави до Європейського Союзу.

"Скорий початок переговорів вкрай важливий для морального духу українців, тому що ми роками боролися за приналежність до Європи і зараз ризикуємо своїм життям", — заявила Стефанішина.

За її словами, Україна вже провела кількість реформ, наприклад, у галузі боротьби з корупцією та судової системи. Через це Київ сподівається, що Брюссель діятиме швидше і не використовуватиме "звичайну процедуру" приєднання України у ЄС. Проте про прискорену процедуру угорський єврокомісар нічого не хоче чути.

[ + – ] Віцепрем'єр України Ольга Стефанішина

"До України застосовуються ті ж критерії, що і до всіх інших заявників", — наголосив Варгеї.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна після війни з РФ буде не просто країною-учасницею Європейського Союзу, а віссю нової європейської системи безпеки. У зв'язку з цим офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що українська влада переплутала вісь із жердиною.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина у серпні заявила, що Україна на 70% виконала вимоги щодо Угоди про асоціацію з ЄС. За її словами, українська сторона очікує якнайшвидшого розв'язання питання членства України в ЄС, оскільки щодня доводить своє бажання бути в європейській родині.