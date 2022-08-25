Україна після війни стане не просто країною-учасницею ЄС, а віссю нової безпеки — Єрмак

Глава Офісу президента зазначив, що після вступу України в Європейський Союз будуватиметься нова система безпеки в Європі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна після війни з РФ буде не просто країною-учасницею Європейського Союзу, а віссю нової європейської системи безпеки. Про це він написав у Twitter.

"Після війни Україна має стати не просто членом Європейського Союзу, а віссю, навколо якої будуватиметься нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе й неможливе", — написав Єрмак.

Як відреагували в РФ?

У Росії вже встигли відреагувати на слова глави Офісу президента України. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "хлопці переплутали вісь із жердиною".

[ + – ] Захарова прокоментувала слова Єрмака

Нагадаємо, 23 червня Єврорада ухвалила історичне рішення — лідери 27 країн-членів блоку схвалили статус кандидата в ЄС для України та Молдови. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, у Києва, Кишинева та європейських держав спільне майбутнє.

Також повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію та рекомендував країнам-членам блоку схвалити статус кандидата в ЄС для України та Молдови.

Крім цього, Фокус у своєму матеріалі докладно пояснював, як відбуватиметься євроінтеграція України та які завдання Київ має виконати для офіційного вступу в Європейський Союз.