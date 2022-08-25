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Вступ України у Європейський союз

Україна після війни стане не просто країною-учасницею ЄС, а віссю нової безпеки — Єрмак

єрмак, офіс президента
Фото: president.gov.ua | Єрмак розповів, що означатиме для ЄС вступ України

Глава Офісу президента зазначив, що після вступу України в Європейський Союз будуватиметься нова система безпеки в Європі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна після війни з РФ буде не просто країною-учасницею Європейського Союзу, а віссю нової європейської системи безпеки. Про це він написав у Twitter.

"Після війни Україна має стати не просто членом Європейського Союзу, а віссю, навколо якої будуватиметься нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе й неможливе", — написав Єрмак.

Як відреагували в РФ?

У Росії вже встигли відреагувати на слова глави Офісу президента України. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "хлопці переплутали вісь із жердиною".

Захарова прокоментувала слова Єрмака

Нагадаємо, 23 червня Єврорада ухвалила історичне рішення — лідери 27 країн-членів блоку схвалили статус кандидата в ЄС для України та Молдови. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, у Києва, Кишинева та європейських держав спільне майбутнє.

Також повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію та рекомендував країнам-членам блоку схвалити статус кандидата в ЄС для України та Молдови.

Крім цього, Фокус у своєму матеріалі докладно пояснював, як відбуватиметься євроінтеграція України та які завдання Київ має виконати для офіційного вступу в Європейський Союз.