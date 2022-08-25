Украина после войны станет не просто страной-участницей ЕС, а осью новой системы безопасности — Ермак

Глава офиса президента отметил, что после вступления Украины в Европейский Союз будет строиться новая система безопасности в Европе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина после войны с РФ будет не просто страной-участницей Европейского Союза, а осью новой европейской системы безопасности. Об этом он написал в Twitter.

"После войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", — написал Ермак.

Как отреагировали в РФ?

В России уже успели отреагировать на слова главы Офиса президента Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "ребята перепутали ось с шестом".

[ + – ] Захарова прокомментировала слова Ермака

Напомним, 23 июня Евросовет принял историческое решение — лидеры 27 стран-членов блока одобрили статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, у Киева, Кишинева и европейских государств совместное будущее.

Также сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию и рекомендовал странам-членам блока одобрить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы.

Кроме этого Фокус в своем материале подробно объяснял, как будет проходить евроинтеграция Украины и какие задания Киев должен выполнить для официального вступления в Европейский Союз.