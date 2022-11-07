"Более года или двух": еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Оливер Вархейи считает, что Украине не удастся быстро провести необходимые для членства в ЕС реформы. А об ускоренной процедуре венгерский еврокомиссар ничего не хочет слышать.

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Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал о перспективах скорейшего вступления Украины в Евросоюз. По его словам, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух, поскольку пока невозможно даже согласовать график начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", — сказал Вархейи.

Еврокомиссар отметил стремление Украины, которая в июне этого года получила статус кандидата на членство в ЕС, к быстрому продвижению реформ. Вархейи назвал это стремление позитивным, однако при этом добавил, что не все реформ могут быть проведены достаточно быстро.

[ + – ] Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи

Комментарии вице-премьера Украины

Тем временем вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала изданию, что страна полна решимости вступить в Евросоюз до конца 2024 года. Если это произойдет, это будет самое быстрое присоединение государства к Европейскому союзу.

"Скорейшее начало переговоров крайне важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своими жизнями", — заявила Стефанишина.

По ее словам, Украина уже провел количество реформ, например, в области борьбы с коррупцией и судебной системы. В силу этого Киев надеется, что Брюссель будет действовать быстрее и не станет использовать "обычную процедуру" присоединения Украины к ЕС. Однако об ускоренной процедуре венгерский еврокомиссар ничего не хочет слышать.

[ + – ] Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина

"К Украине применяются те же критерии, что и ко всем другим заявителям", — подчеркнул Вархейи.

Напомним, руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина после войны с РФ будет не просто страной-участницей Европейского Союза, а осью новой европейской системы безопасности. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что украинские власти перепутали ось с шестом.

Вице-премьер Ольга Стефанишина в августе заявила, что Украина на 70% выполнила требования по Соглашению об ассоциации с ЕС. По ее словам, украинская сторона ожидает скорейшего решения вопроса членства Украины в ЕС, поскольку ежедневно доказывает свое желание быть в европейской семье.