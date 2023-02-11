"Показали, насколько сильны": Зеленский назвал срок вступления Украины в ЕС и НАТО (видео)

Президент назвал членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности, а получить его поможет западное оружие.

Related video

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина вступит в Европейский союз и НАТО уже через два года. Такой прогноз он озвучил на встрече с топ-менеджерами компании JP Morgan, видеозапись которой опубликована в YouTube.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку выполнила большую работу и уже провела ряд реформ, несмотря на войну. Некоторые "пессимисты" среди лидеров европейских стран Европы считают, что украинцам понадобится десять лет для получения официального членства, но сам президент с ними не согласен.

"Мы видим, что должны быть ЕС уже через два года. И нам нужны гарантии безопасности, мы говорим об этом и имеем план. Конечно, лучшая гарантия — это членство в НАТО, и мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры признают наш пакет по гарантиям безопасности правильным", — заявил Зеленский. — "Нам кажется, мы показали, насколько сильны наши люди, насколько сильно наше общество и наша армия".

Глава государства напомнил, что Украина продолжает получать от зарубежных партнеров вооружение, соответствующее стандартам НАТО, в том числе ракеты, артиллерию, системы ПВО. Все это поможет украинцам вступить в НАТО после победы в войне с Россией.

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль также говорил, что Украина намерена вступить в Европейский союз в течение двух лет. По его словам, предварительная стадия переговоров может начаться в 2023 году.

Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи считает, что вступление Украины в ЕС займет больше двух лет. Как считает политик, процесс подготовки займет много времени, а сейчас невозможно согласовать даже график переговоров.

Еще в августе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила 70% требований, установленных Евросоюзом в рамках Соглашения об ассоциации.