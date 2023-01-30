Украина намерена вступить в ЕС через 2 года, но там заявили о "выполнении условий", — СМИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что обсуждение вступления в блок будет обязательно доминировать на саммите Украина-ЕС 3 февраля. Однако один из европейских чиновников заявил, что это процесс "основанный на заслугах".

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Украина намерена стать членом Европейского Союза в течении двух лет. Обсуждение этого вопроса будет обязательно доминировать на историческом саммите Украина-ЕС, который впервые пройдет в Киеве 3 февраля. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

По его словам, в этом году уже может начаться предварительная стадия переговоров о вступлении в блок.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров", — сказал глава правительства.

По информации журналистов, предстоящий саммит будет посвящен поиску правильного баланса. Хотя национальные лидеры ЕС не будут присутствовать, официальные лица блока общались со странами-членами по поводу итогового коммюнике.

Некоторые страны настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от того, которое было сделано на июньском Европейском совете. В нем подчеркивалось, что, хотя будущее Украины находится в ЕС, но страны-претенденты должны соответствовать определенным критериям.

"Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основанный на заслугах", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Тем временем Денис Шмыгаль рассказал, что на саммите Украина сможет добиться "существенного скачка вперед", в частности в таких областях:

безвизовый режим для промышленных товаров;

приостановка действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год;

"активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро);

включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", — сказал он.

Напомним, 20 января глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС решен, теперь его нужно воплотить в реальность.

Ранее, 9 января, нардеп Лариса Билозир рассказала, что переговоры о начале включения Украины в ЕС перенесли с осени на весну. Парламентарий добавила, что наша страна "полностью выполнила домашнюю работу".