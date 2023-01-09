Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну 2023 года, — нардеп

Нардеп Лариса Билозир рассказала, что саммит "Украина-ЕС" состоится 3 февраля. Также парламентарий добавила, что наша страна "полностью выполнила домашнюю работу".

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Переговоры о начале включения Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады от партии "Доверие" Лариса Билозир в эфире канала "Рада".

"Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023-го на весну 2023 года" — заявила нардеп.

Лариса Билозир также упомянула о том, что 3 февраля 2023 года состоится саммит "Украина-ЕС", на котором будет присутствовать президент Владимир Зеленский, а также глава совета Евросоюза Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Данную информацию также подтвердил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльсон, отметив, что саммит продет в украинской столице.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Украина также получила ряд требований со стороны Еврокомиссии о проведении ряда реформ. Среди прочего украинское правительство должно было провести реформу Конституционного суда, усилить борьбу с коррупцией, ввести антиолигархический закон и принять закон о медиа.

Напомним, что в мае 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления в Европарламенте заявил, что на вступление в ЕС Украине могут понадобиться десятки лет. В качестве альтернативы французский лидер предложил идею создания "параллельного европейского сообщества".

Еще Фокус писал о том, что в декабре 2022 года Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций по отношению к Российской Федерации в связи с ее полномасштабным военным вторжением в Украину. Новые ограничения коснулись около 200 российских физических лиц и организаций.