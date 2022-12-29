Президент Украины подписал закон "О медиа": что это изменит
Подписанный Владимиром Зеленским документ стал третьим и заключительным этапом по исполнению обязательств Украины как кандидата в члены Европейского Союза.
В четверг, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа". Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.
Речь идет о законопроекте №2693-д от 02 июля 2020 года.
Он уточняет понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, гарантирующую защиту средству массовой информации.
Уникальность этого документа еще и в том, что он стал заключительным этапом по исполнению обязательств Украины как кандидата в члены Европейского Союза.
Закон "О медиа": о чем в нем идет речь
Документ определяет правовые основы деятельности СМИ в Украине, государственное управление ими, а также надзор.
Закон предусматривает расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет получает право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания и штрафовать все виды масс-медиа. Также Нацсовет получает право без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней и отменять регистрацию печатных СМИ.
Регистрация для интернет-сайтов, согласно подписанному президентом закону, не обязательна. Но зарегистрированные интернет-СМИ получат "бонус" в виде запрета на внесудебную блокировку.
Для блокировки будет достаточно опубликовать три статьи, нарушающие законодательство Украины, и отказаться в течение месяца их удалять — после предписания Нацсовета.
В случае анонимных медиа – где нет ни идентифицированных журналистов, ни владельцев – их Нацсовет может заблокировать без решения суда.
Напомним, 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала закон "О медиа", который активно критикуется украинской оппозицией.
Также сообщалось, что Евросоюз поддержал намерение Верховной Рады утвердить закон "О медиа", необходимый для дальнейшей интеграции Украины в ЕС.