Президент Украины подписал закон "О медиа": что это изменит

Подписанный Владимиром Зеленским документ стал третьим и заключительным этапом по исполнению обязательств Украины как кандидата в члены Европейского Союза.

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В четверг, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа". Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет о законопроекте №2693-д от 02 июля 2020 года.

Он уточняет понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, гарантирующую защиту средству массовой информации.

Уникальность этого документа еще и в том, что он стал заключительным этапом по исполнению обязательств Украины как кандидата в члены Европейского Союза.

Закон "О медиа": о чем в нем идет речь

Документ определяет правовые основы деятельности СМИ в Украине, государственное управление ими, а также надзор.

Закон предусматривает расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет получает право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания и штрафовать все виды масс-медиа. Также Нацсовет получает право без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней и отменять регистрацию печатных СМИ.

Регистрация для интернет-сайтов, согласно подписанному президентом закону, не обязательна. Но зарегистрированные интернет-СМИ получат "бонус" в виде запрета на внесудебную блокировку.

Для блокировки будет достаточно опубликовать три статьи, нарушающие законодательство Украины, и отказаться в течение месяца их удалять — после предписания Нацсовета.

В случае анонимных медиа – где нет ни идентифицированных журналистов, ни владельцев – их Нацсовет может заблокировать без решения суда.

Напомним, 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала закон "О медиа", который активно критикуется украинской оппозицией.

Также сообщалось, что Евросоюз поддержал намерение Верховной Рады утвердить закон "О медиа", необходимый для дальнейшей интеграции Украины в ЕС.