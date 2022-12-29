Президент України підписав закон "Про медіа": що це змінить

Підписаний Володимиром Зеленським документ став третім і заключним етапом виконання зобов'язань України як кандидата в члени Європейського Союзу.

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У четвер, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа". Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про законопроєкт №2693-д від 02 липня 2020 року.

Він уточнює поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантує захист засобу масової інформації.

Унікальність цього документа ще й у тому, що він став заключним етапом виконання зобов'язань України як кандидата в члени Європейського Союзу.

Закон "Про медіа": про що в ньому йдеться

Документ визначає правові засади діяльності ЗМІ в Україні, державне управління ними, а також нагляд.

Закон передбачає розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада отримує право спрямовувати до редакції всіх ЗМІ обов'язкові для виконання розпорядження і штрафувати всі види мас-медіа. Також Нацрада отримує право без рішення суду забороняти роботу інтернет-ЗМІ терміном на 14 днів і скасовувати реєстрацію друкованих ЗМІ.

Реєстрація для інтернет-сайтів, згідно з підписаним президентом законом, не є обов'язковою. Але зареєстровані інтернет-ЗМІ отримають "бонус" у вигляді заборони позасудового блокування.

Для блокування достатньо опублікувати три статті, які порушують законодавство України, і відмовитися протягом місяця їх видаляти — після припису Нацради.

У разі анонімних медіа — де немає ані ідентифікованих журналістів, ані власників — їх Нацраду може заблокувати без рішення суду.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала закон "Про медіа", який активно критикується українською опозицією.

Також повідомлялося, що Євросоюз підтримав намір Верховної Ради затвердити закон "Про медіа", необхідний для подальшої інтеграції України в ЄС.