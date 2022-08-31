Штрафы и лишение лицензий СМИ: что говорится в законе "О медиа", который поддержала Рада

Фокус в одном материале собрал информацию о том, какие нововведения предусмотрены документом и как будут предупреждать, штрафовать и закрывать медиа в случае его принятия в целом.

Опять языковой вопрос

Во вторник, 30 августа, народные депутаты начали рассматривать законопроект "О медиа". За документ проголосовали 233 парламентария.

Наибольшее количество правок было у представителей партии "Европейская солидарность" – они считают, что документ содержит немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии в стране. В частности, законопроект якобы не учитывает ряд недавно принятых и действующих законодательных норм по противодействию российской пропаганде и запрету популяризации органов власти страны-агрессора.

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович утверждает, что в случае принятия документа в Украине уменьшат украинскую песенную квоту на радио на 10%, разрешат телеканалам нарушать языковой закон при трансляции российских фильмов, а на экраны телевизоров могут вернуться артисты страны-агрессора, которые числятся в списке лиц, угрожающих нацбезопасности нашей страны.

[ + – ] За новую редакцию закона "О медиа" проголосовали 233 депутата Верховной Рады

В ответ одна из авторов инициативы, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заверяет, что законопроект "О медиа" будет предотвращать цензуру и злоупотребление свободой слова, система санкций станет более понятной, а украинское законодательство начнет отвечать нормам Европейского Союза. Парламентарий заверила, что регуляция деятельности СМИ будет распространяться на онлайн-медиа, но регистрация станет добровольной. Блогеры не будет приравнены к СМИ.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил "Суспільному", что квота на украинский продукт, в первую очередь музыкальный, увеличивается с 30% до 40%. Единственное, что разрешается, но не безнаказанно, нарушать эту квоту на 10%.

"Но не от 100%, а от 40%. И это означает для радиостанций максимум две песни на 24 часа. То есть, о каком ослаблении квот мы говорим? Если Нацсовет видит это нарушение, он выдает не предупреждение, как сейчас, потому что наш старый закон "О Нацсовете" он был, и по мнению европейских экспертов, слишком репрессивным. Мы вводим еще один механизм сотрудничества регулятора по медиа — это предписание. Это не предупреждение, как сейчас, это рекомендация. Но, если она не исправляется, и эти предписания накопились в количестве пяти, тогда Нацсовет применяет штраф, а штраф это санкция, которая открывает дорогу к более строгим санкциям, вплоть до лишения лицензий. Увеличивается квота украинской продукции, и безнаказанным нарушение этой квоты не остается", — объяснил нюансы законопроекта Никита Потураев.

Как будут предупреждать, штрафовать и закрывать медиа

Законопроект №2693-д "О медиа" в первую очередь предусматривает расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Большой резонанс у экспертов вызвало рассуждение о том, может ли Нацсовет без суда "выключать" СМИ. Во время форума "Независимые суды и свободные СМИ: противодействие дезинформации" секретарь регулятора Юрий Зиневич заверил, что предлагаемая редакция законопроекта "О медиа" не предоставляет совету возможность приостанавливать или блокировать деятельность медиа.

"Практически все опасения, которые выражались, на сегодняшний день в законопроекте отсутствуют. То есть практически все ограничения и блокировки должны происходить через суд. У Нацсовета никаких полномочий судебной системы не будет. Никто на Нацсовет полномочия суда не передает. Нацсовет не становится ни карательным, ни правоохранительным органом", — подчеркнул Зиневич.

Эксперт "Детектора медиа" Галина Петренко, анализируя законопроект, отметила, что по его тексту сложно понять, имеет ли право Нацсовет прекращать деятельность каких-либо медиа без решения суда и если да, то каких и когда. В одном случае есть ст. 99 ч. 4 и 5, где прописано следующее: "Санкция посредством отмены регистрации и запрета издания или распространения печатного издания применяются к субъекту на основании решения суда по обращению Нацсовета".

Как прописано в обновленной редакции законопроекта, опубликованной на сайте комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, за нарушение требований регулятора или условий лицензии могут быть применены следующие санкции:

предписания и штрафы, которые применяются по решению Нацсовета

аннулирование лицензии по решению суда в порядке, определенном статьей 116 этого закона

отмена регистрации по решению Национального совета или по решению суда

запрет на издание и распространение печатного медиа по решению Нацсовета или по решению суда

временный запрет на распространение онлайн-медиа по решению Национального совета;

запрет на распространение онлайн-медиа по решению Национального совета или по решению суда в порядке, определенном статьей 116 закона.

В случае незначительного нарушения законодательства субъектам в сфере аудиовизуальных медиа, провайдерам аудиовизуальных сервисов или поставщикам электронных коммуникационных услуг могут вынести предписание.

Процедура осуществляется Нацсоветом без проведения проверки. Субъект из сферы медиа, получивший предписание, должен устранить нарушение в срок, который был заранее определен регулятором.

"Срок принятия Национальным советом решения о вынесении предписания не может превышать 30 дней с момента обнаружения нарушения. Предписание должно содержать подробное описание выявленного нарушения и оговорки относительно недопущения такого нарушения в будущем. В случае если нарушение по своей сути продолжается, предписание должно содержать подробное описание выявленного нарушения и требование о прекращении нарушения с указанием срока на выполнение предписания", — сказано в обновленном проекте закона.

[ + – ] Субъект из сферы медиа, получивший предписание, должен устранить нарушение в срок, который был заранее определен регулятором Фото: Pexels

Штраф, как прописано в статье 116 законопроекта "О медиа", применяется в случае совершения в течение последнего года пяти незначительных нарушений, за которые были вынесены предписания и решения о которых не были отменены в определенном законом порядке. Двойные санкции предусмотрены для субъекта медиа в случае совершения за последние 365 дней каждого последующего незначительного нарушения после применения штрафа, решение о котором не было отменено.

Аннулирование лицензии по решению суда или отмена регистрации по решению суда для субъектов в сфере аудиовизуальных медиа, провайдерам аудиовизуальных сервисов или поставщикам электронных коммуникационных услуг предусмотрены в случае совершения на протяжении последних 365 дней шести значительных нарушений, за которые были применены штрафы и решения о которых не были отменены в установленном законом порядке.

Для печатных СМИ проектом закона предусмотрены другие санкции. В случае совершения зарегистрированным субъектом значительного нарушения, Нацсовет может применять штрафы. Если в течение последних 365 дней регулятор наказывал печатные СМИ пятью денежными "санкциями" — у совета есть право отменить регистрацию субъекта.

"Санкция в виде штрафа применяется к субъектам по решению Нацсовета. Санкция в виде отмены регистрации применяется к субъекту исходя из решения суда по обращению Нацсовета. Принятие Нацсоветом или судом решения об отмене регистрации медиа влечет прекращение распространения такого медиа на территории Украины. Санкция в виде аннулирования лицензии применяется исключительно исходя из решения суда", — говорится в обновленном проекте закона.

В случае совершения субъектом в сфере печатных медиа грубого нарушения, применяются следующие меры реагирования:

штраф;

штраф в двойном размере – в случае совершения в течение 365 дней повторного грубого нарушения после применения штрафа, решение о котором не было отменено в установленном законом порядке;

запрет на издание и распространение печатного медиа по решению суда — в случае совершения грубого нарушения, если за последние 365 дней к субъекту были применены два штрафа за совершение грубых нарушений, решения о которых не были отменены в установленном законом порядке.

"При действии ограничений, определенных разделом IX настоящего Закона, отмена регистрации печатного медиа как мера реагирования применяется по решению суда и влечет запрет на издание и распространение медиа на территории Украины. Нацсовет на основании решения суда о запрете издания и распространения печатного медиа, а также в случае совершения незарегистрированным субъектом в сфере печатного медиа, личность которого невозможно установить из-за отсутствия в соответствующем печатном медиа исходных данных, значительного или грубого нарушения, имеет право обратиться в правоохранительные органы, другие государственные органы и должностные лица с заявлением об изъятии тиража печатного медиа", — сказано в ч.9 ст. 116 "Применение методов реагирования".

[ + – ] Зарегистрированным субъектам онлайн-медиа могут вынести решение о временном запрете распространения медиа Фото: Pexels

Для субъектов онлайн-медиа за незначительные нарушения предусмотрены предписание и штраф. Отмена регистрации предусмотрена Нацсоветом при условии, если было совершено серьезное нарушение в течение одного месяца, во время которого к СМИ были применены пять штрафов.

Зарегистрированным субъектам онлайн-медиа могут вынести решение о временном запрете распространения медиа, если за месяц было совершено третье грубое нарушение и если за прошлые несоблюдения правил применялись штрафы. Срок такого ограничения составляет один месяц.

Запрет на распространение деятельности онлайн-медиа может применяться только по решению суда, если субъект допустил грубое нарушение в течение 60 дней с момента вступления в силу решения о временном ограничении.

Регулятор также имеет право накладывать временный запрет на распространение деятельности незарегистрированного субъекта онлайн-медиа. Подобная санкция предусмотрена за значительное нарушение в течение последнего месяца, когда СМИ получило пять денежных штрафов от Нацсовета.

Если зарегистрированный субъект онлайн-медиа совершает грубое нарушение, к нему применяются следующие меры реагирования:

штраф и двойной штраф;

временный запрет на распространение онлайн-медиа (ограничение действует месяц, если субъект совершил в течение месяца третье грубое нарушение и если к нему применялись штрафы);

запрет на распространение онлайн-медиа по решению суда (грубое нарушение в течение 60 дней с момента вступления в силу временного запрета).

"В случае если в течение одного месяца субъект в сфере онлайн-медиа, личность которого не удалось установить, не выполнил требования двух предписаний, вынесенных Нацсоветом за грубые нарушения, если решения о таких предписаниях не были отменены в установленном законом порядке, Нацсовет принимает решение о запрете распространения онлайн-медиа. В случае применения меры реагирования в форме временного запрета на распространении онлайн-медиа или запрета на распространение онлайн-медиа Нацсовет в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Нацсоветом или с даты получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу, сообщает Регулятору коммуникационных услуг о вебсайте, используемый для предоставления сервиса онлайн-медиа, доступ к которому подлежит ограничению поставщиками электронных коммуникационных услуг", — прописано в ч.18 ст. 116.

Из перечня субъектов, на которые распространяется регулирование Закона "О медиа", были исключены иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). В законопроекте "О медиа" также конкретизированы требования к прозрачности структуры собственности и контроля: добавлен срок на приведение структуры собственности в соответствие требованиям закона, уточнен порядок представления отчетности и перечень оснований ее представления.

[ + – ] Национальный союз журналистов Украины выступил против нынешней редакции законопроекта "О медиа", считая, что "принятие в первом чтении законопроекта про медиа – это шаг назад от стандартов свободы слова" Фото: nsju.org

Квоты, санкции и штрафы за использование русскоязычного контента

Медиаюрист, член Нацсовета по телевидению и радиовещанию и участник рабочей группы по разработке законопроекта о медиа Александр Бурмагин называет заявления оппозиции о "российском реваншизме" манипулятивными.

Например, Бурмагин поясняет, что законопроект не позволяет "практически безнаказанно нарушать в размере до 10% квоту на украинские песни по радио". При нарушении квоты от 0,01% до 10% регулятор должен будет применить предписание как меру реагирования. Авторы законопроекта считают несправедливым, что из-за одной песни СМИ должно будет платить штраф. Есть и другие нарушения, в связи с которыми могут применяться предписания. Но если подобные нарушения будут повторяться в течении года, последуют штрафы.

Бурмагин поясняет, почему в законопроекте не нашлось места для запрета на песни российских певцов в теле- и радиоэфире, который парламент проголосовал в июне конституционным большинством. Эксперт говорит, что соответствующий законопроект ранее подвергался критике, потому что ограничивающий механизм был привязан к гражданству исполнителя. Но до сих пор непонятно, как можно установить гражданство российского исполнителя – миграционная служба РФ вряд ли ответит, если к ней обратиться.

Что же касается санкций, о которых говорят в "Европейской солидарности", то, по словам медиаюриста Бурмагина, в проект о медиа просто не попал запрет, не работающий в реальной жизни. Он говорит, что сейчас разрабатывается отдельный законопроект, который должен комплексно урегулировать вопрос санкционных списков и запретов. В нем будет и статьи о регулировании в сфере культуры: медиа, гастролей, библиотек, фильмов.

Также эксперт говорит, что законопроект о медиа не отменяет перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности. Напомним, демонстрация фильмов и программ, а также организация концертов с участием граждан, указанных в этом списке, в Украине запрещены.

В статье 126 законопроекта речь идет о том, что Национальный совет утверждает и обновляет список.

"Список, который существует сегодня, остается, – говорит Фокусу Александр Бурмагин. – Есть достаточно времени для того, чтобы соответствующие органы, которые его сформировали, внесли уточнения. Есть процедура, которая позволяет исключить из списка тех или иных лиц: они должны сами обратиться, показать, доказать, что включение в список было необоснованным. Если этого не происходит, то фамилии в списке остаются. Но новые фамилии в список будут вноситься по новым правилам".

В частности, речь идет о том, что основанием для включения в такой список может быть наличие уголовного производства о совершении преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против мира, человечества и международного правопорядка. Или же введение персональных экономических или других санкций, предусмотренных Законом Украины "О санкциях".

Юристка Татьяна Смирнова также отмечает проблему: после 24 февраля парламент проголосовал несколько законов, направленных на защиту национального информационного пространства, но в результате возникло много коллизий, нормы пересекаются. Поэтому, по ее мнению, подготовка закона о медиа – это попытка систематизации и унификации ограничений.

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"После 24 февраля было принято несколько законов, которые касаются тех или иных контентных ограничений, – говорит и Бурмагин. – И сейчас на выходе есть еще третий проект о деколонизации топонимии. Противодействовать врагу необходимо, но во всех этих законах и законопроектах существует некая несогласованность, потому что пересекаются термины, есть некие "серые зоны", которые позволят либо обойти ограничения, либо сделать так, что механизм может оказаться неработающим. И такие изменения были внесены не только в медийное законодательство, но и в Уголовный Кодекс Украины. Например, пропаганду российского вторжения включили в понятие "терроризм". Будет возникать вопрос: это нарушение контента или уголовное преступление? Разработчики законопроекта о медиа попытались навести порядок и унифицировать, если есть такая возможность, так как закон о медиа заменяет много информационных, медийных законов".

"Слуга народа" в ближайшее время обещала обнародовать на сайте Верховной Рады обновленную версию закона "О медиа", но документ пока доступен только на портале профильного комитета парламента.

По словам депутата от президентской фракции Евгении Кравчук, до конца сентября авторы планируют получить выводы Европейской комиссии, а в в октябре — утвердить инициативу в целом с учетом предложенных правок.

Напомним, 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала закон "О медиа", который активно критикуется украинской оппозицией.

Также сообщалось, что Евросоюз поддержал намерение Верховной Рады утвердить закон "О медиа", необходимый для дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал новую редакцию закона "О медиа" и заявил, что власть с помощью документа хочет взять под контроль СМИ.