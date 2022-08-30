Тотальная несвобода. Как власть пытается взять под контроль СМИ

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Сегодня в Верховной Раде в первом чтении проголосован законопроект "О медиа". Авторы смогли собрать 233 голоса за благодаря поддержке 12 депутатов бывшей ОПЗЖ. В полном составе не голосовали депутаты ЕС и Голоса.

Приняли новый законопроект, в который внесли изменения всего несколько недель назад. Не было широкого обсуждения с журналистами, экспертами и медийщиками. Из того, что мы знаем о новой редакции законопроекта, — они лишь на 10% про обязательства перед ЕС. Остальное — желание власти получить больше влияния на медиа: выписывать им предписания, штрафы и закрывать. И все это — за деньги налогоплательщиков.

Фактически этот закон — о Нацсовете во всех ипостасях и для всех журналистов во всех медиа.

Есть ли голоса за среди журналистов? Есть. Считанные голоса. Но представители реальных онлайн и печатных СМИ, пытающихся выжить на разрушенном войной медиарынке, этот закон не поддерживают. А представители теле- и радиокомпаний, уже регулируемых Нацсоветом, этот закон не критикуют.

Национальный союз журналистов Украины против законопроекта "О медиа" и за выполнение Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

Но в украинском законопроекте "О медиа" — только 10% из Директивы ЕС, 90% — это украинские новации. Соответствующую пропорцию зафиксировал сравнительно правовой анализ, обнародованный правительством сегодня.

К сожалению, в нынешней редакции законопроект "О медиа" может стать тормозом европейской интеграции, вместо того чтобы стать победой — одним из быстро выполненных наших обязательств, а именно — выполнением директивы Еврокомиссии об аудиовизуальных услугах. Не нужно вводить в заблуждение европейцев и думать, что вы умнее их и они не заметят инструментов цензуры, которые власть пытается внедрить в законодательство под видом требований ЕС. Атака под фейковым флагом не пройдет.

Власть не учла ни одного пункта из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов.

Проголосовав законопроект "О медиа", депутаты унизили сотни украинских журналистов из десятков редакций, которые собрали подписи против этого проекта. Проигнорировали критические замечания таких влиятельных и уважаемых медийных центров, как американский Комитет защиты журналистов, представителя ОБСЕ по свободе медиа, Европейского союза журналистов, выводы экспертов Совета Европы и десятки заявлений нашего союза.

К тому же, нынешние реалии совсем другие, чем в декабре 2019 года, когда была обнародована концепция нового закона "О медиа". Сейчас идет полномасштабное вторжение России в Украину, украинцы объединяются для отпора оккупантам. Каждый закон рассматривается сквозь призму того, не будет ли он отвлекать журналистов от главной задачи: как работать и давать отпор оккупантам. В то же время, важно понимать, как сохранить украинские медиа. Главный запрос от всех медиа и каждого журналиста — экономическое выживание. Медиа переживают огромные экономические трудности, из-за войны критически уменьшился рынок рекламы, население не готово покупать или платить медиа. В Украине 20 процентов СМИ прекратили существование, происходит безумное увольнение журналистов, а остальные СМИ едва держатся на плаву. Не станет ли принятие законопроекта с правками на 300 страницах поводом выйти из медийного дела части журналистов?

Мы требуем направить законопроект "О медиа" на анализ в Венецианскую комиссию и не принимать никаких решений без выводов этой уважаемой экспертной организации.

За все годы независимости вопросы свободы слова были тестом на демократичность для любой украинской власти. Хочу верить, что Владимир Зеленский, в отличие от предшественников, достойно сдаст этот тест и оставит украинские медиа свободными. Свободу слова в Украине еще никто не побеждал. Верю в ВСУ и свободные медиа.

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