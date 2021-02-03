Без суда и следствия. Почему НСЖУ осуждает запрет "телеканалов Медведчука"

Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов — это чрезвычайная ситуация.

Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона;

Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет тысячам журналистов и медийщиков права на профессию — это наступление на свободу слова.

Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление.

Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.

Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

НСЖУ последователен в защите прав украинских журналистов: мы защищали и защищаем коллег, которых бросали в тюрьмы в России (Роман Сущенко), в оккупированном Донбассе (Станислав Асеев, Валерий Макеев, Мария Варфоломеева и другие) и аннексированном Крыму (Николай Семена, крымско-татарские гражданские журналисты).

Мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на "правильных" и "неправильных". В дискуссиях "журналист или чиновник" — мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными.

Поэтому этот текст — не о политической поддержке украинских политиков. А о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности — по закону, а не получить внезапное блокировки — по указу.

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