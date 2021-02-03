Без суду і слідства. Чому НСЖУ засуджує заборону "телеканалів Медведчука"

Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація.

Українські журналісти, медіа та власники ЗМІ мають право на свободу слова і на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність у рамках закону;

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона тисячам журналістам і медійникам права на професію — це наступ на свободу слова.

Політична приналежність українським власникам зареєстрованих в Україні ЗМІ — не злочин.

Рішення української влади є інформаційним вибухом і шокує міжнародні інститути, які займаються захистом прав журналістів і свободою слова.

Національна спілка журналістів України буде інформувати про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів — Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

НСЖУ послідовний у захисті прав українських журналістів: ми захищали і захищаємо колег, яких кидали в тюрми в Росії (Роман Сущенко), в окупованому Донбасі (Станіслав Асєєв, Валерій Макєєв, Марія Варфоломєєва та інші) і в Криму (Микола Семена, кримсько-татарські цивільні журналісти).

Ми засуджуємо фізичні атаки на журналістів в Україні, боремося із системною безкарністю і проти поділу журналістів на "правильних" і "неправильних". У дискусіях "журналіст або чиновник" — ми завжди на боці журналістів і свободи слова. Звичайно, закликаючи колег бути відповідальними.

Тому цей текст — не про політичну підтримку українських політиків. А про право українських ЗМІ і журналістів мати права та обов'язки — згідно із законом, а не отримати раптове блокування — за указом.

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Публікується за згодою автора.