Правда и сладкие иллюзии. О чем нужно и нельзя говорить во время войны

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А устраивать полномасштабную войну было выгодно? А убивать детей было выгодно? А под камерами всего мира равнять с землей целые города было выгодно? В Буче закапывать мирных жителей выгодно было?

Эта война с самого начала, с 2014 года, не о рациональности. А с февраля этого года были выброшены на помойку даже остатки здравого смысла.

Если столетие назад для России было экономически выгодно захватывать украинские земли, то сейчас, в XXI веке, никакого рационального смысла нет и быть не может. Россия не умирала от голода до начала войны. Россия была экономически гораздо сильнее Украины, у нее банально было больше денег — нефть и газ прекрасно продавались.

Весь мир боялся российской армии, у Украины не было перспектив вступления в ЕС и НАТО в краткосрочной перспективе — до войны все было для России очень и очень неплохо.

Теперь Россия потеряла почти все и продолжает терять. Ничего не получив от войны, она получила массу проблем, которые в перспективе приведут ее к распаду. Поэтому у России не было никаких рациональных причин устраивать войну, бойню и геноцид.

Значит ли это, что Россия не начала войну? Нет. Она это сделала. Она начала войну, которую не могла выиграть. Полностью наплевав на рациональность как явление.

Поэтому люди, которые сейчас рассказывают нации о какой-то рациональности России, про то, что "они на это не пойдут" и "им это невыгодно", вредят. Потому что дают украинцам иллюзии вместо горьких фактов.

А факты таковы, что Россия — это бешеный хищник, который сам умирает от своего бешенства, но способен на любые гнусные поступки. Это не о рацио, это о болезни. Поэтому не нужно успокаивать себя стабильным фронтом, санкциями и перспективами. Надо быть готовыми ко всему, и мы как нация достаточно взрослые, чтобы выбирать правду, а не сладкие иллюзии.

Они вполне могут еще раз бросить войска на Киев. Они могут объявить мобилизацию и попытаться забрасывать нас пушечным мясом. Они могут делать любые жестокие и алогичные вещи, которые мы не можем спрогнозировать, потому что мы — в здравом уме, а они — нет.

Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Мы не можем расслабляться. Мы постоянно, каждый день должны развивать армию и экономику, делать все для того, чтобы страна становилась сильнее. Должны постоянно напоминать и себе, и окружающему нас миру: пока Россия рядом — все в опасности.

Да, это дискомфортно. Это напрягает. Очень хочется спрятаться за мыслью, что худшее позади, что линия фронта стабильна и все испытания завершены. Но мы сильные. А сильным не нужны иллюзии. Сильным нужна правда. А правда в том, что пока бешеный зверь жив — от него нельзя отводить глаза. И тем более нельзя думать, что его остановят тяжелые раны. Убей. Сделай контрольный. Проверь пульс. Глубоко закопай. И только тогда празднуй победу.

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