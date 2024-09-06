Уважаемое Министерство обороны, нашел вам четыре бригады. Подготовленных бойцов, ухоженных. Не благодарите

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Уважаемое Министерство обороны, я вам нашел четыре бригады. Подготовленных бойцов, ухоженных. Не благодарите.

Полиция охраны. 16 000 работников. Забронированы, как я понимаю, все или почти все (это секретная информация, но у меня есть, скажем так, догадки). Задача полиции охраны — охранять ларьки, квартиры и предприятия.

Иначе говоря, делать то, что делают частные охранные компании, только со всеми преимуществами и льготами государственной структуры, а именно статусом полицейского (и, соответственно, бронированием), выдачей квартир руководству за счет налогоплательщиков и периодическим участием в отжиме или переделе заводов и предприятий в регионах с обязательным "откашливанием" наверх.

И это при том, что патрульные полицейские, часть из которых бегает по фронту, постоянно жалуются на нехватку людей и машин для охоты на преступников и врагов. А тут — четыре бригады псевдополицейских, которые на вызовы не ездят, от мобилизации скрыты и в целом прекрасно себя чувствуют.

Это, дорогие мои котики, какая-то х...ня.

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Экономическое бронирование вредно: почему мобилизация должна быть равной для всех

У вас, Денис Шмыгаль, я слышал, денег в бюджете не хватает? Разгоняйте нах... департамент полиции охраны МВД, а сотрудников — или в патрульку, или в Минобороны на формирование новых бригад. Там, я слышал, у нас на Покровском направлении не хватает людей? Берите, вот они.

Внедорожников у них какое-то количество есть, я постоянно в Киеве вижу на дорогах эти красивые белые "мицубиси" с предложением установить сигнализацию. Киоски и квартиры пусть частные охранники охраняют, справятся. А вы отчитаетесь, что государство стало содержать на 16 тысяч человек меньше, избавившись при этом от несвойственных для себя функций.

Мы, конечно, невероятная страна. Не думаю, чтобы в странах Европы или в США государство содержало бы охранную фирму за средства налогоплательщиков, а эти самые плательщики годами молчали и не задавали вопрос: "А нах... оно вообще нужно?".

Но мы же особенные.

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