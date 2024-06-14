Экономическое бронирование вредно: почему мобилизация должна быть равной для всех
Экономическое бронирование от мобилизации — тема, которая вызывает самые противоречивые отзывы и оценки. Вот одна из позиций — бывший военнослужащий Сергей Гудименко выступает против такой меры, потому что она разрушает базовое условие победы — справедливость для всех
Еще раз подчеркну, что я против всех форм "экономического бронирования".
Бизнес заслуживает поддержки, открытости и прозрачности государства. Для облегчения жизни предпринимателей, для того, чтобы открывались новые предприятия, для инвестиций и как следствие — для роста сборов в бюджет нам необходимы честные судьи, адекватная налоговая и прозрачная таможня — в любом порядке, но именно эти три пункта являются главными.
Бронирование должно быть только и исключительно для предприятий, которые работают на обороноспособность или являются незаменимыми для функционирования государства (медицина, образование, энергетика etc.)
Вопрос справедливости является ключевым для продолжения войны и победы. Равные условия. Война для всех. Справедливость нельзя посчитать, но можно посчитать последствия от ее отсутствия.
Экономические реформы — нужны. "Экономическое бронирование" — нет. Точка.
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