Рада запретила в Украине российскую музыку в медиа и общественных местах

Парламент также принял запрет на ввоз в Украину российских и белорусских книг. За оба решения проголосовали более 300 народных избранников.

Верховная Рада запретила использование российской музыки в украинских медиа и общественных местах. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Рада запретила российскую музыку (#7273-д) в украинских медиа и общественном пространстве ЗА — 303", — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Кроме того, Верховная Рада запретила импорт и распространение российских книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных территории Украины и Беларуси. За этот запрет проголосовали 306 нардепов.

Законопроект №7273-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" предусматривает запрет публичного исполнения фонограмм авторов и исполнителей – граждан России, поддержку национального музыкального продукта, увеличение доли украинского языка в радиоэфирах.

Напомним, на улицах Ивано-Франковска музыкантам запретили исполнять российские песни.

Также Фокус подробно разбирался, почему российскую культуру следует отменять в украинском обществе.