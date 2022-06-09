В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили петь на русском языке

По словам мэра Руслана Марцинкива, решение принято после недавнего конфликта в центре города. 22 мая прохожий ударил музыканта за исполнение русскоязычной песни. В связи с этим горсовет решил урегулировать все уличные выступления.

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В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили исполнять песни на русском языке. Об этом у себя в Facebook написал городской голова Руслан Марцинкив.

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"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе тех, которые могут привести к разжиганию межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти или к дискриминации прав и свобод человека, а также тех, которые носят нецензурный характер", — пояснил мэр.

Такое решение городские власти приняли после недавнего конфликта в центре города. 22 мая агрессивно настроенный прохожий вступил в конфликт с группой уличных музыкантов из-за исполнения русскоязычной песни и ударил одного из выступавших, после чего парень упал.

"Русскоязычная продукция, независимо от содержания, не должна звучать в наших городах, особенно сейчас", — прокомментировал решение горсовета Марцинкив.

Решением исполкома Ивано-Франковска также урегулированы правила выступления артистов на улице. В частности, они должны:

Выступать на отведенных для этого локациях не более двух часов подряд.

Запрещено устанавливать дополнительные сценические конструкции.

Музыканты должны делать перерыв между выступлениями не менее 30 минут.

Артисты или группы не должны выступать на расстоянии друг от друга менее 100 метров.

По словам Марцинкива, за исполнением новых правил уличных выступлений будет следить Муниципальная инспекция и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц. По словам мэра Руслана Марцинкива, в будущей независимой Украине не могут почитать российских ученых, писателей и политических деятелей.