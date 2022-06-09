В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили петь на русском языке
По словам мэра Руслана Марцинкива, решение принято после недавнего конфликта в центре города. 22 мая прохожий ударил музыканта за исполнение русскоязычной песни. В связи с этим горсовет решил урегулировать все уличные выступления.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили исполнять песни на русском языке. Об этом у себя в Facebook написал городской голова Руслан Марцинкив.
"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе тех, которые могут привести к разжиганию межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти или к дискриминации прав и свобод человека, а также тех, которые носят нецензурный характер", — пояснил мэр.
Такое решение городские власти приняли после недавнего конфликта в центре города. 22 мая агрессивно настроенный прохожий вступил в конфликт с группой уличных музыкантов из-за исполнения русскоязычной песни и ударил одного из выступавших, после чего парень упал.
"Русскоязычная продукция, независимо от содержания, не должна звучать в наших городах, особенно сейчас", — прокомментировал решение горсовета Марцинкив.
Решением исполкома Ивано-Франковска также урегулированы правила выступления артистов на улице. В частности, они должны:
- Выступать на отведенных для этого локациях не более двух часов подряд.
- Запрещено устанавливать дополнительные сценические конструкции.
- Музыканты должны делать перерыв между выступлениями не менее 30 минут.
- Артисты или группы не должны выступать на расстоянии друг от друга менее 100 метров.
По словам Марцинкива, за исполнением новых правил уличных выступлений будет следить Муниципальная инспекция и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц. По словам мэра Руслана Марцинкива, в будущей независимой Украине не могут почитать российских ученых, писателей и политических деятелей.