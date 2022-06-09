В Івано-Франківську вуличним музикантам заборонили співати російською мовою

За словами мера Руслана Марцінківа, рішення ухвалене після нещодавнього конфлікту в центрі міста. 22 травня перехожий ударив музиканта за виконання російськомовної пісні. У зв'язку з цим міськрада вирішила врегулювати всі вуличні виступи.

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В Івано-Франківську вуличним музикантам заборонили виконувати пісні російською мовою. Про це у Facebook написав міський голова Руслан Марцінків.

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"Не допускається публічне виконання творів російською мовою, зокрема тих, які можуть призвести до розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті або до дискримінації прав і свобод людини, а також тих, що мають нецензурний характер", — пояснив мер.

Таке рішення міська влада ухвалила після нещодавнього конфлікту в центрі міста. 22 травня агресивно налаштований перехожий вступив у конфлікт із групою вуличних музикантів через виконання російськомовної пісні та вдарив одного з тих, хто виступав, після чого хлопець упав.

"Російськомовна продукція, незалежно від змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз", — прокоментував рішення міськради Марцінків.

Рішенням виконкому Івано-Франківська також врегульовано правила виступу артистів на вулиці. Зокрема, вони мають:

виступати на відведених при цьому локаціях трохи більше двох годин поспіль;

заборонено встановлювати додаткові сценічні конструкції;

музиканти мають робити перерву між виступами не менше ніж 30 хвилин;

артисти чи групи не повинні виступати на відстані один від одного менше 100 метрів.

За словами Марцінківа, за виконанням нових правил вуличних виступів слідкуватиме Муніципальна інспекція та співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць. За словами мера Руслана Марцінківа, у майбутній незалежній Україні не можуть поважати російських учених, письменників і політичних діячів.