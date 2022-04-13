Мінус Достоєвський, Менделєєв та Чехов. В Івано-Франківську масово перейменовують вулиці

Усього перейменували 25 вулиць. За словами мера Руслана Марцінківа, у майбутній незалежній Україні не можуть вшановувати російських учених, письменників та політичних діячів.

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Міська рада Івано-Франківська ухвалила рішення про перейменування вулиць, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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"Можливо, хтось скаже, що не час для таких речей… А може, вже давно настав час. Саме зараз ми боремося за перемогу України й не можемо допустити, щоб у майбутній незалежній нашій державі згадували й вшановували московських чи російських учених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята! — зазначив мер. — Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді".

Руслан Марцінків опублікував повний список перейменованих вулиць:

вул. Гаркуші на вул. Михайла Мулика (глава Галицького братства воїнів Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)

вул. Добролюбова на вул. Героїв Волновахи

вул. Достоєвського на вул. Героїв Чернігова

вул. Лермонтова на вул. Героїв Маріуполя

вул. Менделєєва на вул. Героїв Попасної

вул. Некрасова на вул. Героїв Охтирки

вул. Сєченова на вул. Героїв Миколаєва

вул. Ушинського на вул. Героїв Херсона

вул. Чехова на вул. Героїв Харкова

вул. Герцена на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", воїн УПА, громадський діяч, політв'язень)

вул. Чайковського на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)

вул. Докучаєва на вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)

вул. Короленка на вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)

вул. Макаренка на вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)

вул. Огарьова на вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист)

вул. Руднєва на вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)

вул. Пржевальського на вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики")

вул. Ціолковського на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України)

вул. Академіка Сахарова на вул. Української Перемоги

вул. Данилевського на вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)

вул. Ковалевської на вул. Пластову

вул. Толстого на вул. Героїв Києва

вул. Глінки на вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)

вул. Рєпіна на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й глава та фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА та єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у XX столітті, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946))

провулок Червоний на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)

Також кілька перейменувань чекають на села Івано-Франківської громади:

у Тисменичанах перейменують вул. Гагаріна на вул. Романа Шухевича, вул. Руднєва на вул. Степана Бандери

у Підпечерах вул. Гагаріна на вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України), вул. Волкова на вул. Зарічанську

у Радчі вул. Мічуріна на вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня на Ботанічну

у Чукалівці вул. 1 Травня на вул. Василя Фучка, 8 Березня на вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні "Стріла", лицар Бронзового Хреста бойової заслуги)

у Микитинцях вул. Декабристів на вул. Петра Маланюка (воїн УПА)

в Підлужжі вул. Пушкіна на вул. Андрія Шептицького, вул. Миру на вул. Мирну

в Узині вул. Колгоспна на вул. Добрівлянську.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Володимир В'ятрович, народний депутат та ексглава Українського інституту національної пам'яті, впевнений, що Україна даремно використовує один із радянських символів — "місто-герой". Нардеп пропонує інші варіанти почесного звання: "Місто-фортеця", "Незламне місто", "Місто непокорених", "Місто героїв".