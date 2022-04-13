"Радянський штамп "місто-герой" небезпечний для України", — Володимир В'ятрович

Нардеп пропонує інші варіанти почесного звання: "Місто-фортеця", "Незламне місто", "Місто непокорених", "Місто героїв".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Володимир В'ятрович, народний депутат та ексглава Українського інституту національної пам'яті, наголошує, що Україна даремно використовує один із радянських символів — "місто-герой".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Поясню, в чому фальш і небезпека такого рішення. Боротися з рашистами, використовуючи тези, приклади, символи з того ж отруєного радянського джерела — не логічно і контрпродуктивно, — заявив він. — Ми самі заганяємо себе у спільний ідеологічний простір. А це те, чого добивається ворог".

Нардеп зазначає, що у війні проти українців Росія надихається "міфічною радянською історією". "Тому орки активно використовують символіку часів "вітчизняної війни" та псевдоісторичні наративи тих часів. Один із таких радянських символів — "місто-герой". У нас була необережність теж почати його використовувати", — заявив В'ятрович.

При цьому він наголошує, що із захопленням дивиться на героїчну оборону Харкова, Сум, Чернігова, Бучі та Ірпеня. "Їхні захисники, військові та цивільні, вписали в нашу історію сторінки, якими будуть захоплюватися нащадки. Вони гідні святкування на найвищому рівні. Тому дуже добре, що вони відзначені указами президента, — зазначає Володимир В'ятрович. — Але сформульоване для цих міст звання "місто-герой" — це знову радянський, ворожий нам наратив. Давайте введемо нове, своє, замість того щоб користуватися тим самим, чим користуються орки. Місто-фортеця, незламне місто, місто непокорених, місто героїв..."

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Володимир В'ятрович виступив проти переходу української мови на латиницю. "Кирилиця — фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури й ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабшою, позбавить унікальності, відріже наступні покоління, які не читатимуть на кирилиці, від культурної спадщини наших предків", — написав він у себе у Facebook. В'ятрович упевнений, що замість того, щоб "убезпечити нас від Росії", таке рішення лише посилить русифікацію в країні. За його словами, останніми роками все більше російськомовних громадян почали переходити на українську. Введення латиниці створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох із них.