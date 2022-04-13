"Советский штамп "город-герой" опасен для Украины", — Владимир Вятрович

Нардеп предлагает другие варианты почетного звания: "Город-крепость", "Несгибаемый город", "Город непокоренных", "Город героев".

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Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти, подчеркивает, что Украина зря использует один из советских символов – "город-герой".

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"Объясню, в чем фальшь и опасность такого решения. Бороться с рашистами, используя тезисы, примеры, символы из того же отравленного советского источника — не логично и контрпродуктивно, — заявил он. — Мы сами загоняем себя в общее идеологическое пространство. А это то, чего добивается враг".

Нардеп отмечает, что в войне против украинцев Россия вдохновляется "мифической советской историей". "Поэтому орки активно используют символику времен "отечественной войны" и псевдоисторические нарративы тех времен. Один из таких советских символов – "город-герой". У нас была неосторожность тоже начать его использовать", — заявил Вятрович.

При этом он подчеркивает, что с восхищением смотрит на героическую оборону Харькова, Сум, Чернигова, Бучи и Ирпеня. "Их защитники, военные и гражданские, вписали в нашу историю страницы, которыми будут восхищаться потомки. Они достойны празднования на самом высоком уровне. Поэтому очень хорошо, что они отмечены указами президента, — отмечает Владимир Вятрович. — Но сформулированное для этих городов звание "город-герой" — это снова советский, враждебный нам нарратив. Давайте введем новое, свое, вместо того чтобы пользоваться тем же, чем пользуются орки. Город-крепость, несгибаемый город, город непокоренных, город героев…"

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Владимир Вятрович выступил против перехода украинского языка на латиницу. "Кириллица — фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, лишит уникальности, отрежет следующие поколения, которые не будут читать на кириллице, от культурного наследия наших предков", —написал он у себя в Facebook. Вятрович уверен, что вместо того чтобы "оградить нас от России", такое решение лишь усилит русификацию в стране. По его словам, в последние годы все больше русскоязычных граждан стали переходить на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них.