Latynka для Украины. Оторваться от "Московии" или укрепить "русский мир"?

Политики снова заговорили о переходе на латинский алфавит. Фокус разбирался, кому выгодно разыгрывать новую языковую карту, что по этому поводу думают ученые и можно ли здесь опираться на опыт других стран.

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, в интервью Радио Свобода сказал, что Украине стоит избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. "Это будет одна из фундаментальных вещей", — отметил Данилов. Заявление политика закономерно вызвало дискуссию в соцсетях и научной среде.

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Разговоры о переходе на латинский алфавит в независимой Украине ведут с 1990-х годов. Раз в несколько лет кто-то из первых лиц затрагивает эту тему, вынося ее в публичную плоскость. К примеру, в 2018 году Павел Климкин, на тот момент министр иностранных дел, также предложил инициировать обсуждение возможности такого решения. Но дальше разговоров дело не идет.

Перейти на латиницу — оторваться от "Московии"

Языковед-энтузиаст Юрко Зеленый, разработавший современный украинский латинский алфавит, еще с начала ­2000-х использует латиницу в повседневной жизни: пишет ею письма в электронной почте и сообщения в соцсетях. В рукописном варианте транслитерация прочно вошла в его жизнь еще раньше — в ­1980-х, когда вместе с родителями он вернулся в Украину из Чехословакии. Сейчас Зеленый не пользуется кириллицей даже при деловой переписке, отказываясь от нее лишь во время заполнения официальных документов. Как правило, проблем из-за этого при коммуникации с другими людьми у него не возникает. "Даже те, кто высказывается против латиницы, без труда ее понимают", — уточняет он.

После инициативы Алексея Данилова против перехода на латиницу высказались многие общественные деятели, ратующие за сохранение украинской идентичности и истории

Много лет Юрко Зеленый отстаивает идею перехода Украины на латинский алфавит.

"Если мы видим крест на храме, мы понимаем, что это центр христианства, месяц — мусульманский мир, то же самое с азбукой. Когда мы видим кириллицу, кто бы там что не говорил, в мире она ассоциируется с русским миром, латиница — это западный мир, иероглифы — это восток", — объясняет Фокусу Юрко Зеленый.

Критики внедрения латинского алфавита часто ссылаются на то, что кириллица — это неотъемлемая часть истории страны, украинцы столетиями пользовались ею, да и основные сохранившиеся литературные памятники написаны ею. Однако Зеленый такие доводы считает неубедительными.

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В первую очередь он отмечает, что кириллица родилась не на нашей территории. Если углубляться в историю, такой алфавит создавался по инициативе Византийской империи для Моравии и Болгарского царства, и лишь потом перекочевал к нам. Во-вторых, даже изначальная кириллица, созданная просветителями Кириллом и Мефодием, до наших времен не сохранилась: Петр I, одержимый западной культурой, переделал ее, стараясь приблизить как раз к латинскому варианту. Помимо того, языковед уверен, что жить прошлым не имеет смысла. "Ведь тогда вообще следует вернуться к чумакам, возам и волам", — смеется он.

Кирилица или латиница? Болгария, Сербия, Казахстан

Однако научное сообщество в основной своей массе скептически относится к идее перехода на латиницу. Богдан Ажнюк, директор Института языкознания им. Потебни НАН Украины и глава Украинского бюро лингвистических экспертиз, неоднократно заявлял, что украинский язык должен оставаться в той системе письменности, в которой находится множество столетий.

"Украинский язык старописьменный. И очень многое унаследовал с давних пор вместе с принятием христианства. Нет никакого смысла переходить на латиницу", — отметил профессор в одном из недавних интервью. В качестве примера ученый приводит страны, сохраняющие свои системы письма: Израиль, Японию, Китай и более близкие к нам Армению и Грузию. Нередко экспертное сообщество вспоминает Сербию, где наравне с латинским алфавитом, "гаевицей", в ходу остается "вуковица" — местная разновидность кириллической азбуки.

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Максим Вакуленко, ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта, занимающийся развитием лингвистических технологий, уверен, что еще более показателен опыт Болгарии. Когда в 2007 году страна вступала в Евросоюз, Брюссель поставил условие: болгары должны отказаться от кириллицы. Но государству удалось доказать целесообразность ее использования и ценность алфавита для нации. Таким образом, Болгария стала единственной страной в ЕС с кириллицей, а на валюте евро ввели надпись на кириллице.

Параллельные системы

Языковой эксперт Максим Вакуленко также выступает за внедрение латиницы, но не вместо кириллицы, а параллельно. По его словам, такое условие Украине диктует современный мир с его технологиями.

"Это необходимо для международной коммуникации, для развития лингвистических технологий, языковой инженерии, а также для воссоздания исторических украинских названий при международном общении, — комментирует Вакуленко. — По всему миру разрабатываются системы машинного перевода, автоматического суммирования текстов, определения настроения в сообщениях. Все эти лингвистические технологии предусматривают, что любой текст должен конвертироваться в латиницу".

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Если Украина, которая сейчас находится вне этих процессов, все-таки планирует присоединиться к современным разработкам, то без латиницы ей не обойтись, подчеркивает эксперт. Но нужна она лишь для конкретных целей, и от кириллического алфавита, неразрывно связанного с нашей историей, Украине отказываться не стоит, уверен Вакуленко. Именно такой формат сегодня действует в странах бывшей Югославии, в том числе в уже упоминавшейся Сербии. Местные жители без труда переключаются с латиницы на кириллицу и наоборот. Максим Вакуленко считает, что наша страна может пойти по аналогичному пути.

А Вятрович против!

После интервью Алексея Данилова против перехода на латиницу высказались многие общественные деятели, ратующие за сохранение украинской идентичности. Среди них — Владимир Вятрович, народный депутат от ЕС и экс-глава Украинского института национальной памяти.

"Кириллица — фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, лишит уникальности, отрежет следующие поколения, которые не будут читать на кириллице, от культурного наследия наших предков", — пишет он у себя в Facebook. Вятрович уверен, что вместо того чтобы "оградить нас от России", такое решение лишь усилит русификацию в стране. По его словам, в последние годы все больше русскоязычных граждан стали переходить на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них.

"Такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении — привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский", — отмечает нардеп. Даже если переход на латиницу будет плавным, а новый графический язык станут вводить и использовать параллельно с кириллицей, раскол усилится, так как в стране одновременно начнут использовать три языка — два варианта украинского и русский.

Языковой эксперт Максим Вакуленко выступает за внедрение в государстве латиницы, но не вместо кириллицы, а параллельно. Такое условие, считает он, Украине диктуют современные технологии

О том, что незнание кириллицы может отрезать будущие поколения от предков, говорит и Максим Вакуленко. В качестве примера он приводит Турцию, при Кемале Ататюрке перешедшую с арабского на латинский алфавит: "Что получилось в итоге? Современные молодые турки, приходя на кладбище к предкам, даже не могут прочитать надписи на могилах".

Для отвода глаз

Большинство политиков и экспертов также считают заявление Алексея Данилова несвоевременным и даже отвлекающим маневром в плачевной ситуации с тарифами, запуском "Северного потока — 2" и другими общегосударственными проблемами.

"Каждый раз, когда такие идеи появляются, люди забывают про серьезные события — начало русско-белорусских военных учений возле наших границ; запуск "Северного потока — 2, а паралельно с ним — венгерской ветки, из-за которой Украинская ГТС перестанет быть рентабельной до конца года; готовы ли мы к миссии МВФ; что делать с растущими тарифами на коммунальные услуги. Но мы дальше говорим про латиницу", — рассуждает в разговоре с Фокусом политолог Виктор Таран. По его словам, инициатива, озвученная секретарем СНБО, может, и хороша, но отвлекает граждан от важных событий в политической повестке.

[ + – ] Научное сообщество в основной своей массе скептически относится к идее перехода на латиницу

А по мнению политолога Петра Олещука, таким образом секретарь СНБО работает на собственный пиар: "Данилов позиционирует себя как жесткого противника России. Его идея обсуждаема, но малореалистична, зато благодаря этому он пребывает в информационном пространстве. Переход на латиницу имеет скорее маргинальную, а не массовую поддержку. Исходя из идеологических и прагматических причин, для большинства она бессмысленна. Офис президента не занимает радикальной позиции, где склонны к более центристским подходам, так что в имиджевом плане озвученная Даниловым идея вряд ли нужна президенту". В результате ученые и политологи сходятся в том, что идею латинизации украинского языка, переживающую очередной всплеск и бурление, отложат в долгий ящик. Пока газ не подешевеет, к примеру.

Процесса нет

Орыся Демская, глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка, в комментарии Фокусу уточняет: "Мы не рассматриваем стандарт латинизации и не работаем в этом направлении. Таких запросов в виде распоряжений, ходатайств, рекомендаций или просьб не получали". Существуют два основных механизма, для того чтобы в Нацкомиссии запустилась процедура рассмотрения вопроса. "Это может быть соответствующее распоряжение Кабинета министров либо общественная инициатива — в этом случае мы также должны отреагировать", — отмечает Демская.

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Пока официальный процесс проработки латинизации не запущен, любые заявления высокопоставленных лиц остаются их личным мнением и никаких конкретных перемен в государстве не означают.