Секретарь СНБО выступил за переход украинского языка на латиницу (видео)
По мнению Алексея Данилова, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей". Также он выступает за второй государственный язык.
Украине следует избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык сделать вторым государственным. Об этом в разговоре с "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Я за, я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что, по его мнению, украинские дети должны с детского сада изучать два языка — украинский и английский. На его взгляд, английский является "языком цивилизованного общения", а потому знать его должны все. Исключением в этом вопросе, по мнению Данилова, могут стать пожилые люди, которым переход будет даваться нелегко.
"А начиная с детского сада, в школах это должно быть", — заявил секретарь СНБО.
Как сообщалось ранее, президент Венгрии на "Крымской платформе" осудил языковой закон в Украине. По его словам, некоторые "не толерантные" государства пытаются ограничить изучение венгерского языка. При этом он не стал уточнять, какие страны он имел в виду, но по контекста ясно, что он имел в виду Украину.