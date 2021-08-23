Президент Венгрии на "Крымской платформе" осудил языковой закон в Украине

Янош Адер считает, что титульную нацию не красит то, что представителей нацменьшинств — среди которых и венгры — могут штрафовать за использование родного языка.

Президент Венгрии Янош Адер во время выступления на саммите "Крымская платформа" заявил, что некоторые "не толерантные" государства пытаются ограничить изучение венгерского языка, не уточнив при этом, какие страны он имеет ввиду.

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"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям. Надеемся, что Украина обеспечит безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя в Украине как дома", – заявил он.

Также Адер полагает, что две трети исторической территории Венгрии на сегодняшний день не входят в ее состав.

"Венгры оказались в составе других стран, хотя и не хотели этого. Никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотят жить. Венгры страдали в течение многих веков, так как у них отобрали их школы, дома. Принимались все меры для того, чтобы они не могли изучать свой язык", – добавил президент Венгрии.

[ + – ] Выступление президента Венгрии, видео с 01:16:40

"Венгерский вопрос" в Украине

Венгры, проживающие в Закарпатье, часто становились камнем преткновения в украинско-венгерских отношениях.

Так, в декабре 2020 года министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявлял, что правительство Украины "проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти".

Причиной подобного заявления стало то, что СБУ провела у общины венгров в Закарпатье обыски перед сессией облсовета, где их партия вела переговоры о создании коалиции, а те, в свою очередь, пели венгерский гимн.

В апреле 2021 года венгерский депутат, один из лидеров Венгерского гражданского союза Силард Немет заявил, что Венгрия намерена отстаивать интересы своих граждан, проживающих на территории Западной Украины. Парламентарий отметил, что защита венгров является "священным долгом" Венгрии, который, помимо прочего, закреплен за ним в Конституции страны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с открытием саммита Крымской платформы начинается обратный отсчет времени до освобождения Крыма.

Также глава государства предложил России присоединиться к инициативе для совместного поиска путей деоккупации Крыма.

Перед этим Владимир Зеленский рассказал о сути "Крымской платформы". По его словам, целью проведения данного мероприятия является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.