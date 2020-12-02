Венгрия пожаловалась НАТО на Украину из-за Закарпатья

Сийярто попросил своих коллег по Альянсу не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал своим коллегам по НАТО об обысках, проведенных в одном из благотворительных фондов на Закарпатье, и призвал их проявить солидарность с Будапештом.

Соответствующее видео Сийярто выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, последние события свидетельствуют о том, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти.

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", – сказал Сиярто.

Кроме призыва проявить солидарность, глава МИД Венгрии попросил министров иностранных дел стран НАТО не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО. По его словам, после проведения обыска в венгерском фонде на Закарпатье, никто не может ожидать такого жеста от Венгрии.

Сийярто также планирует поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в следующий понедельник в Брюсселе.

Напомним, в организации венгров Закарпатья заявили, что СБУ провела у них обыски накануне сессии облсовета, где их партия ведет переговоры о создании коалиции, из-за пения венгерского гимна.