“Подобное происходило и ранее”, - фонд венгров Закарпатья о пении гимна Венгрии депутатами

В организации венгров Закарпатья заявили, что СБУ провела у них обыски накануне сессии облсовета, где их партия ведет переговоры о создании коалиции.

Секретарь Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) Дарчи Каролина, комментируя ситуацию с пением гимна Венгрии на сессии с присягой новоизбранных депутатов Сюртовской ОТО (объединенной территориальной общины), сказала, что пение гимна другой страны не запрещено на торжественных мероприятиях, на которых не принимают решений. Она отметила, что подобное происходило и ранее, однако тогда на это СМИ не обращали внимания, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Венгерский гимн – молитва к богу, а мы христианская партия", — сказала Каролина.

По ее словам, на собрании сперва прозвучал гимн Украины, а только потом включили гимн Венгрии.

Каролина добавила, что их общественная организация и партия, которую создали на ее основе, действуют строго согласно украинскому законодательству. В ассоциации также заявили, что на них регулярно оказывают давление. Их возмущает то, что СБУ пришли к ним с обысками без каких-либо разъяснений. По их словам, это произошло накануне сессии Закарпатского облсовета, где их партия занимается переговорами о создании коалиции.

Отметим, инцидент с пением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО произошел 30 ноября.

"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТО принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" — написали в издании "Закарпатье ТОП".

По данным ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа".

Народные депутаты из фракции "Слуги Народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко направили в Офис генпрокурора и Службы безопасности Украины заявление о совершении депутатами уголовного преступления.

СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов. По результатам проверки примут меры реагирования.

Напомним, в день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.