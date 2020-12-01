Новоизбранные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, СБУ начала проверку

Большинство депутатов в общине – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины". "Готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" — задаются вопросом местные СМИ.

В Сюртовской объединенной территориальной общине, что на Закарпатье, местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Видео опубликовано 30 ноября на странице "Закарпатье ТОП" в Facebook.

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"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТО (объединенной территориальной общине. — Ред.) принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" — пишет издание.

По данным ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа".

Глава ОТО — самовыдвиженец Арпад Пушкар, который переизбрался на пост в третий раз. Ранее он неоднократно делал неоднозначные заявления. Местное издание "Карпатский объектив" сообщает, что Пушкар говорил о том, что украинцы враждебно относятся к венграм.

"Создание Сюртовской ОТО – настоящее чудо. Ведь мы видим, как враждебно украинцы относятся к закарпатским венграм. Даже те, кто, по нашему мнению, симпатизировал нам, отвернулись от нас. На самом деле у нас одна цель – сохранить то небольшое количество венгров, оставшееся в области", — заявлял Пушкар.

Народные депутаты из фракции "Слуги Народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко направили в Офис генпрокурора и Службы безопасности Украины заявление о совершении депутатами уголовного преступления.

"Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Государство должно жестко и безотлагательно реагировать на подобные случаи", – пишет Безгин.

СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов. По результатам проверки примут меры реагирования.

Напомним, в день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.