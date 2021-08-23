Президент Угорщини на "Кримській платформі" засудив мовний закон в Україні

Янош Адер вважає, що титульну націю не прикрашає те, що представників нацменшин — серед яких і угорці — можуть штрафувати за використання рідної мови.

Президент Угорщини Янош Адер під час виступу на саміті "Кримська платформа" заявив, що деякі «не толерантні" держави намагаються обмежити вивчення угорської мови, не уточнивши при цьому, які країни він має на увазі.

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"Хто вивчає свою мову, опиняється під загрозою штрафу. Це суперечить ідеалам демократії і не робить честі титульним націям. Сподіваємося, що Україна забезпечить безпечне майбутнє для всіх своїх громадян, і що угорці зможуть відчувати себе в Україні як вдома", — заявив він.

Також Адер вважає, що дві третини історичної території Угорщини на сьогоднішній день не входять до її складу.

"Угорці виявилися в складі інших країн, хоча і не хотіли цього. Ніхто ніколи у них не питав, в якій країні вони хочуть жити. Угорці страждали протягом багатьох століть, так як у них відібрали їх школи, будинки. Приймалися всі заходи для того, щоб вони не могли вивчати свою мову ", — додав президент Угорщини.

[ + – ] Виступ президента Угорщини, відео з 1:16:40

"Угорське питання" в Україні

Угорці, які проживають в Закарпатті, часто ставали каменем спотикання в українсько-угорських відносинах.

Так, в грудні 2020 року міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що уряд України "проводить політику залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті".

Причиною такої заяви стало те, що СБУ провела у громади угорців в Закарпатті обшуки перед сесією облради, де їх партія вела переговори про створення коаліції, а ті, в свою чергу, співали угорський гімн.

У квітні 2021 року угорський депутат, один з лідерів Угорського громадянського союзу Силард Немет заявив, що Угорщина має намір відстоювати інтереси своїх громадян, які проживають на території Західної України. Парламентарій зазначив, що захист угорців є "священним обов'язком" Угорщини, який, крім іншого, закріплено за ним в Конституції країни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з відкриттям саміту Кримської платформи починається зворотний відлік часу до звільнення Криму.

Також глава держави запропонував Росії приєднатися до ініціативи для спільного пошуку шляхів деокупації Криму.

Перед цим Володимир Зеленський розповів про суть "Кримської платформи". За його словами, метою проведення даного заходу є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.