Секретар РНБО виступив за перехід української мови на латиницю (відео)

На думку Олексія Данилова, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей". Також він виступає за другу державну мову.

Україні слід позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а англійську мову зробити другою державною. Про це в розмові з "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

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"Я за, я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", — заявив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що, на його думку, українські діти повинні з дитячого саду вивчати дві мови — українську та англійську. На його погляд, англійська є "мовою цивілізованого спілкування", а тому знати її мають всі. Винятком в цьому питанні, на думку Данилова, можуть стати літні люди, яким перехід буде даватися нелегко.

"А починаючи з дитячого садка, в школах це повинно бути", — заявив секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше, президент Угорщини на "Кримської платформі" засудив мовний закон в Україні. За його словами, деякі «не толерантні" держави намагаються обмежити вивчення угорської мови. При цьому він не став уточнювати, які країни він мав на увазі, але по контексту ясно, що він мав на увазі Україну.