Не ходить по кругу. Чем опасна историческая амнезия и как ее лечить в Украине
В угоду сиюминутным политическим интересам историю можно идеологизировать, мифологизировать и фальсифицировать. Но не менее распространенным методом является сознательное замалчивание и намеренные "провалы в исторической памяти".
В угоду сиюминутным политическим интересам историю можно у нас идеологизировать, мифологизировать и фальсифицировать. Но не менее распространенным методом создания узкой идентичности является сознательное замалчивание и намеренные "провалы в исторической памяти".
Хотя, как вы знаете, мои взгляды близки правым консерваторам, я сейчас поговорю о левых идеях. Когда в 2018 году на Западе активно отмечали 200-летие со дня рождения Карла Маркса, книжные полки европейских магазинов пестрели роскошными изданиями "Капитала" и новыми исследованиями о философии Маркса и марксизма.
Естественно, в Германии есть улицы Маркса и памятники Марксу. Марксизм является важным элементом европейской интеллектуальной традиции и сегодня он, по всей вероятности, будет вновь становиться влиятельным идейным течением.
Но в украинских книжных вы напрасно будете искать книги Маркса. И уж тем более книги Ленина. И научных биографий Маркса, Энгельса, Ленина и Троцкого вы не найдете.
Прежде чем некоторые из моих читателей воспылают праведным гневом (это уже рефлекс и эмоциональная потребность), напомню, что в современных немецких магазинах продаются не только книги и биографии этих авторов. В моем любимом берлинском "Дуссмане" несколько шкафов занимает литература о Третьем рейхе и национал-социализме. Тут и многотомные дневники Геббельса, и десятки новых научных биографий Гитлера, воспоминания функционеров и военачальников нацистской Германии.Важно
Потому что очень важно понимать, как и почему национал-социализм пришел к власти в Германии. В чем была его притягательная сила для многих немцев.
Здесь я не провожу параллели между национал-социализмом и коммунизмом. Я о другом. Меня интересует другой вопрос: почему левые идеи были так популярны в Украине в начале ХХ века?
Без преувеличений можно сказать, что главные действующие персонажи войн за независимость в 1918-1921 годах были левые. Грушевский, делавший ставку на эсеров (и вернувшийся в большевистскую Россию, чтобы стать влиятельным функционером на целых 10 лет), социал-демократ, а потом и коммунист Винниченко, радикальный левый Петлюра.
Почитайте универсалы УНР. Повнимательнее. Например, ключевой тезис Третьего универсала (7 (20) ноября 1917) провозглашает отмену собственности на землю (то есть, экспроприацию земель у собственников!):
"Однині на території Української Народньої Республіки існуюче право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на удільні, кабінетські та церковні землі — касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу…". И так далее.Важно
Четвертый универсал, уже перед лицом большевистской угрозы, только подтверждает чисто большевистские идеи (точнее, идеи эсеров, тогда еще союзников большевиков): "В справі земельній комісія, вибрана на останній сессії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власности соціалізацію землі, згідно з нашою постановою на сьомій сессії".
Только Скоропадский ненадолго нанес удар по этим радикально-левым принципам.
Сегодня, когда мы, с одной стороны, подчеркиваем преемственность между современной Украиной и УНР, а с другой — готовим рынок земли, некоторые, мягко говоря, несоответствия стараются не замечать.
Здесь уместно подчеркнуть, что я не против рынка земли (хотя вопрос требует более серьезного обсуждения). Я просто показываю, что поверхностные идеологические нарративы, которые пытаются представить украинскую историю неким единым процессом с общими мотивами и целями, — вещь сомнительная и даже опасная.Важно
Сегодня, по выражению Даймонда, пора учиться "быть честными с самими собой", а не приукрашивать собственную историю (представляя ее в упрощенной и гладкой версии "многовековой борьбы за свободу").
Это факт, что среди украинских литераторов второй половины XIX века и украинских политиков начала ХХ века левые идеи (причем в самых радикальных формах) были чрезвычайно популярны.
А значит в основании украинского государства полагались иные идеи, по сравнению с нынешней эпохой.
Национализация и приватизация, отмена частной собственности на землю и введение частной собственности на землю, государственная экономика и идеология свободного рынка, — все это, согласитесь, разные вещи.
А еще универсалы говорят о "буржуазных правительствах" (негативно), о "трудящемся народе" (как своем главном адресате). А еще монополия на торговлю: "За старого ладу торговці та ріжни посередники наживали з бідних пригноблених клясів величезні капитали. Однині Українська Народня Республіка бере в свої руки найважнійші галузі торговлі і весь доход з неї потратить на користь народу".Важно
А как вам идея национализации банков? "Приписуємо встановити державно-народній контроль над всіма банками, які кредітами, позиками нетрудовим масам допомагали визискувати кляси трудові (разве это не большевистский лозунг? — А.Б.). Однині позичкова поміч банків має даватися головним чином на піддержку трудового населення та розвиток народнього господарства Української Народньої Республіки, а не на спекуляцію та ріжні банкові експльоатації і визиск" (то есть, извлечение прибыли — моральное зло — А. Б).
Не буду вдаваться в подробные разборы и приводить исторические факты.
Но, надеюсь, никто не будет спорить, что Украина в начале ХХ века создавалась как радикально левый проект (сравните с новыми государствами Европы после 1919-1921 годов).
Так о чем это я? О честном разговоре с самими собой. И о том, что на полках украинских книжных (надеюсь, их будет становится все больше) должны появиться не только Маркс и Энгельс, но и Ленин с Троцким. Чтобы мы не ходили все время по кругу и не впадали в историческую и интеллектуальную амнезию…