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Не ходити колом. Чим небезпечна історична амнезія і як її лікувати в Україні

На догоду миттєвим політичним інтересам історію можна ідеологізувати, міфологізувати та фальсифікувати. Але не менш поширеним методом є свідоме замовчування і навмисні "провали в історичній пам'яті".

Андрій Баумейстер
Андрій Баумейстер
Доктор філософских наук, профессор КНУ імені Тараса Шевченка
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Радянські символи в кольорах українського прапора
Щоб ми не ходили колом і не впадали в історичну амнезію, необхідна чесна розмова про власне минуле.

На догоду миттєвим політичним інтересам історію можна в нас ідеологізувати, міфологізувати та фальсифікувати. Але не менш поширеним методом створення вузької ідентичності є свідоме замовчування і навмисні "провали в історичній пам'яті".

Хоча, як ви знаєте, мої погляди близькі до правих консерваторів, я зараз буду говорити про ліві ідеї. Коли у 2018 році на Заході активно відзначали 200-річчя з дня народження Карла Маркса, книжкові полиці європейських магазинів рясніли розкішними виданнями "Капіталу" і новими дослідженнями про філософію Маркса і марксизм.

Звісно, у Німеччині є вулиці Маркса і пам'ятники Марксу. Марксизм є важливим елементом європейської інтелектуальної традиції і сьогодні він, цілком ймовірно, знову ставатиме впливовим ідейним перебігом.

Але в українських книгарнях ви марно шукатимете книги Маркса. І вже тим більше книги Леніна. І наукових біографій Маркса, Енгельса, Леніна і Троцького ви не знайдете.

Пам'ятник Марксу та Енгельсу в Берліні.
Пам'ятник Марксу та Енгельсу в Берліні.

Перш ніж деякі з моїх читачів запалають праведним гнівом (це вже рефлекс і емоційна потреба), нагадаю, що в сучасних німецьких магазинах продаються не тільки книги і біографії цих авторів. У моєму улюбленому берлінському "Дуссманн" кілька шаф займає література про Третій рейх і націонал-соціалізм. Тут і багатотомні щоденники Геббельса, і десятки нових наукових біографій Гітлера, спогади функціонерів і воєначальників нацистської Німеччини.

Тому що дуже важливо розуміти, як і чому націонал-соціалізм прийшов до влади в Німеччині. У чому була його притягальна сила для багатьох німців.

Тут я не проводжу паралелі між націонал-соціалізмом і комунізмом. Я про інше. Мене цікавить інше питання: чому ліві ідеї були так популярні в Україні на початку ХХ століття?

Без перебільшень можна сказати, що головні дійові персонажі воєн за незалежність у 1918-1921 роках були ліві. Грушевський, який робив ставку на есерів (і повернувся в більшовицьку Росію, щоб стати впливовим функціонером на цілих 10 років), соціал-демократ, а потім і комуніст Винниченко, радикальний лівий Петлюра.

Третій універсал УНР (7 (20) листопада 1917) проголошував скасування власності на землю і експропріацію землі у приватних власників.
Третій універсал УНР (7 (20) листопада 1917) проголошував скасування власності на землю і експропріацію землі у приватних власників.

Почитайте універсали УНР. Уважніше. Наприклад, ключова теза Третього універсалу (7 (20) листопада 1917) проголошує скасування власності на землю (тобто, експропріацію земель у власників!):

"Однині на території Української Народньої Республіки існуюче право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на удільні, кабінетські та церковні землі — касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу…". Тощо.

Четвертий універсал, уже перед лицем більшовицької загрози, тільки підтверджує суто більшовицькі ідеї (точніше, ідеї есерів, тоді ще союзників більшовиків): "В справі земельній комісія, вибрана на останній сессії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власности соціалізацію землі, згідно з нашою постановою на сьомій сессії".

Тільки Скоропадський ненадовго завдав удар по цих радикально-лівих принципах.

Сьогодні, коли ми, з одного боку, підкреслюємо спадкоємність між сучасною Україною і УНР, а з іншого — готуємо ринок землі, деякі, м'яко кажучи, невідповідності намагаються не помічати.

Лідери УНР: соціаліст-федераліст Михайло Грушевський (зліва) і соціал-демократ, а потім комуніст Володимир Винниченко (праворуч))
Лідери УНР: соціаліст-федераліст Михайло Грушевський (зліва) і соціал-демократ, а потім комуніст Володимир Винниченко (праворуч))

Тут доречно підкреслити, що я не проти ринку землі (хоча питання вимагає більш серйозного обговорення). Я просто показую, що поверхневі ідеологічні наративи, які намагаються представити українську історію певним єдиним процесом із загальними мотивами і цілями, — річ сумнівна і навіть небезпечна.

Сьогодні, за висловом Даймонда, пора вчитися "бути чесними із самими собою", а не прикрашати власну історію (представляючи її в спрощеній і гладкій версії "багатовікової боротьби за свободу").

Це факт, що серед українських літераторів другої половини XIX століття і українських політиків початку ХХ століття ліві ідеї (причому в найрадикальніших формах) були надзвичайно популярні.

А значить, в основу української держави покладалися інші ідеї, порівняно з нинішньою епохою.

Націоналізація і приватизація, скасування приватної власності на землю і введення приватної власності на землю, державна економіка та ідеологія вільного ринку, — усе це, погодьтеся, різні речі.

А ще універсали говорять про "буржуазні уряди" (негативно), про "робочий народ" (як про свого головного адресата). А ще монополія на торгівлю: "За старого ладу торговці та ріжни посередники наживали з бідних пригноблених клясів величезні капитали. Однині Українська Народня Республіка бере в свої руки найважнійші галузі торговлі і весь доход з неї потратить на користь народу".

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А як вам ідея націоналізації банків? "Приписуємо встановити державно-народній контроль над всіма банками, які кредітами, позиками нетрудовим масам допомагали визискувати кляси трудові (хіба це не більшовицьке гасло?А.Б.). Однині позичкова поміч банків має даватися головним чином на піддержку трудового населення та розвиток народнього господарства Української Народньої Республіки, а не на спекуляцію та ріжні банкові експльоатації і визиск"(тобто, отримання прибутку — моральне зло — А. Б).

Не буду вдаватися в детальні розбори і наводити історичні факти.

Але, сподіваюся, ніхто не буде сперечатися, що Україна на початку ХХ століття створювалася як радикально лівий проект (порівняйте з новими державами Європи після 1919-1921 років).

Так, про що це я? Про чесну розмову із самими собою. І про те, що на полицях українських книгарень (сподіваюся, їх стає все більше) повинні з'явитися не тільки Маркс і Енгельс, але і Ленін з Троцьким. Щоб ми не ходили весь час колом і не впадали в історичну та інтелектуальну амнезію…

Першоджерело.